Китайские инженеры представили уникальный дрон Nezha-SeaDart, который может как летать, так и передвигаться под водой.

Современные технологии продолжают удивлять мир своими инновациями и возможностями. Одним из самых интересных новшеств стал дрон Nezha-SeaDart, разработанный китайскими инженерами.

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Дрон Nezha-SeaDart представляет собой уникальное устройство, которое сочетает в себе возможности как воздушного, так и подводного аппарата. Он был разработан с целью улучшения технологий наблюдения и сбора информации, что особенно актуально в условиях современных конфликтов. Способность дрона взлетать из-под воды делает его идеальным для выполнения различных задач, требующих скрытности и маневренности.

Недавние испытания Nezha-SeaDart проходили на живописном озере Цяньдаоху, известном своими тысячами островов. В течение десяти дней дрон демонстрировал свою работоспособность в различных условиях, что подтверждает его надежность и эффективность. Во время испытаний аппарат успешно выполнял маневры как на поверхности, так и под водой, что свидетельствует о высоком уровне его технологий.

Посмотреть видео с дроном, взлетающего из-под воды можно перейдя в Telegram-канал.