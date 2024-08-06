Тутаевский моторный завод, входящий в состав КАМАЗа, начал поставку новых дизельных двигателей для гусеничных бульдозеров. Эти двигатели уже успешно прошли испытания и обещают повысить эффективность работы техники.

С каждым годом требования к строительной и горнодобывающей технике становятся все более жесткими. Эффективность, надежность и возможность работы в сложных условиях — вот ключевые факторы, определяющие выбор оборудования. В ответ на эти вызовы Тутаевский моторный завод начал поставку новых дизельных двигателей.

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С июня текущего года Тутаевский моторный завод, дочернее предприятие КАМАЗа, начал серийные поставки дизельных двигателей модели 8523 с чугунными головками цилиндров на чебоксарский завод «Промтрактор». Эти двигатели предназначены для новой модели гусеничного бульдозера ЧЕТРА Т30.03, которая уже запущена в серийное производство. Новый бульдозер был тщательно протестирован на полигоне АО УК «Кузбассразрезуголь», где продемонстрировал высокую эффективность, как в объеме перемещенной породы, так и в расходе топлива.

Бульдозер ЧЕТРА Т30 стал следующим шагом в эволюции этой техники, заменяя предыдущую модель Т25. Он весит 52 тонны и оснащен мощным двигателем с мощностью 507 л.с. Двигатель ТМЗ 8523 не только отличается чугунной головкой цилиндра, но и имеет электронную систему управления, что позволяет оптимизировать его работу. Кроме того, в конструкции используется турбокомпрессор с улучшенными характеристиками и водяной насос с шестеренчатым приводом, который не требует технического обслуживания.

Одним из значительных преимуществ нового бульдозера является его способность работать в экстремальных температурных условиях, от −50 до +35 градусов по Цельсию. Это делает его идеальным решением для работы в различных климатических зонах России, где условия могут варьироваться от суровых зим до жаркого лета.

Производство моторов с чугунной головкой цилиндра было освоено на Тутаевском моторном заводе всего несколько месяцев назад. С мая текущего года начались серийные поставки на конвейер Петербургского тракторного завода, что свидетельствует о высоком спросе на эту продукцию. Запуск тракторной модификации двигателей с чугунной головкой был запланирован на 2024 год, что подтверждает стратегический подход компании к расширению своей линейки.

На заводе была проведена масштабная подготовка производства, включая установку 6 новых обрабатывающих центров с программным управлением. Это позволяет значительно повысить качество и скорость производства двигателей, что в свою очередь положительно скажется на поставках и удовлетворении потребностей клиентов.

Кроме того, переход на чугунные головки цилиндров открывает новые возможности для других модификаций моторов КАМАЗа. Это может привести к улучшению характеристик и повышению надежности всей линейки двигателей, что крайне важно для конкурентоспособности на рынке.