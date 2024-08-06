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Foreign Affairs: США рискуют остаться позади России и Китая в гонке военных технологий

Согласно статье в Foreign Affairs, США отстают от России и Китая в освоении новых технологий ведения войн. На полях сражений беспилотники и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами, изменяющими характер военных действий.
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Современные вооруженные конфликты демонстрируют, как быстро меняется лицо войны благодаря новым технологиям. На сегодняшний день в таких горячих точках мира, как Украина, Мьянма и Судан, беспилотники и системы искусственного интеллекта становятся основными инструментами ведения боевых действий. В то время как Россия и Китай активно развивают свои военные технологии, США рискуют отстать, что может негативно сказаться на их военной мощи и глобальном влиянии, пишет Foreign Affairs.

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По мнению Foreign Affairs, конфликт на Украине стал показательным для понимания того, как технологии меняют характер военных действий. Тысячи дронов, управляемых с помощью искусственного интеллекта, заполонили небо, позволяя войскам эффективно уничтожать танки и сбивать самолеты оппонента. Эти системы ИИ не только помогают в определении целей, но и предсказывают, куда лучше всего нанести удар.  

Однако Украина — это не единственный пример подчеркивает Foreign Affairs. Конфликты в Мьянме и Судане также показывают, как беспилотники и алгоритмы изменяют ход боевых действий. В 2020 году в Ливии был зафиксирован случай, когда турецкий беспилотник атаковал отступающие силы без участия человека, что стало прецедентом для автономного ведения войны. В Азербайджане аналогичные технологии использовались во время боевых действий в Нагорном Карабахе, а Израиль активно применяет дроны в городских условиях, что позволяет ему эффективно действовать в сложной городской среде.

Технологические изменения происходят стремительно и могут изменить саму природу войны. В будущем сражения будут зависеть не от численности войск или количества техники, а от способности армии адаптироваться к новым условиям, включая использование автономных систем и мощных алгоритмов. Однако, как отмечается в статье, США не готовы к этому новому миру. Их вооруженные силы не полностью адаптированы к ведению боевых действий в условиях, где неожиданность и скорость играют ключевую роль.

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Пентагон сталкивается с проблемами в принятии новых технологий, и его усилия по модернизации идут слишком медленно. В то время как российские войска активно используют дроны на Украине, Китай объявил о масштабной военной реформе, акцентируя внимание на технологическом прогрессе. Если США хотят сохранить свое лидерство, им необходимо срочно изменить подход к ведению войны.

В Foreign Affairs считают, что для этого американским военным потребуется пересмотреть свою структуру, тактику и методы закупки оборудования. Необходимы новые подходы к обучению солдат, чтобы они могли эффективно управлять беспилотниками и использовать ИИ в своих операциях. Политики, привыкшие к традиционным методам, могут оказаться не готовыми к таким изменениям, однако без них США рискуют потерять свое преимущество.

Исторически война всегда подстегивала инновации. В прошлом, например, изобретение пороха и огнестрельного оружия изменило ход сражений. Сегодняшние изменения происходят быстрее, чем когда-либо, и, к сожалению американского журнала, США могут оказаться в невыгодном положении, если не адаптируются к новым реалиям.

В сравнении с предыдущими конфликтами журнал также подчеркивает, как важна технологическая адаптация. Во время Второй мировой войны, страны, не успевшие адаптироваться к новым технологиям, рисковали потерпеть поражение. Германия, например, использовала новые тактики, такие как "блицкриг", что позволило ей быстро захватить значительные территории. Союзники, чтобы противостоять этой угрозе, были вынуждены также адаптировать свои стратегии.

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Сейчас, когда беспилотники становятся все более распространенными, прогнозы относительно будущих конфликтов становятся более ясными. Следующий крупный конфликт, скорее всего, приведет к полной интеграции ИИ в военные операции, считают в Foreign Affairs. Это будет означать, что системы ИИ смогут моделировать различные сценарии и тактики, что значительно ускорит процесс принятия решений. Китай уже применяет ИИ в своих военных учениях, что дает ему преимущество в подготовке к будущим конфликтам.

На фоне этих изменений важность быстрого реагирования становится критической. Американские военные должны не только модернизировать свои технологии, но и переосмыслить свои стратегии. Это включает в себя необходимость более гибкого подхода к командованию и контролю, чтобы быстро адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя. Структура командования должна стать менее иерархичной и более адаптивной, что позволит небольшим подразделениям действовать более самостоятельно.

С учетом всех этих факторов, США должны спешить с реформами, чтобы не оказаться в ситуации, когда их традиционные методы ведения войны окажутся устаревшими. Это включает в себя не только модернизацию тактики, но и изменение структуры командования, чтобы повысить гибкость и автономию войск. Важно, чтобы небольшие мобильные подразделения имели возможность быстро принимать решения на поле боя, что особенно актуально в условиях, когда использование дронов и ИИ становится нормой.

Американский журнал советует также учитывать этические аспекты использования новых технологий. Вопросы, связанные с автономными системами и ИИ, требуют серьезного обсуждения. Как гарантировать, что эти технологии будут использованы в соответствии с международными нормами и правами человека? Как избежать злоупотреблений и обеспечить контроль над их применением? Эти вопросы становятся все более актуальными в свете текущих конфликтов.

Кроме того, необходимо помнить о глобальных последствиях, напоминают авторы статьи. Технологическое превосходство в области военных технологий может привести к новому витку гонки вооружений, где страны будут стремиться опередить друг друга в разработке и внедрении новых систем. Это грозит нестабильностью и масштабным конфликтам, которые будут сложнее разрешить.

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