Недавно на орбите был зафиксирован загадочный китайский космический самолет, который стал объектом наблюдения для космического энтузиаста. Снимки показали детали, не отображенные в доступных компьютерных моделях.

Космические исследования продолжают удивлять мир своими открытиями и загадками. Недавние снимки, сделанные с помощью спутникового наблюдения, представили новый взгляд на таинственный китайский космический самолет, который уже совершает третий полет вокруг Земли. Эти кадры раскрывают детали, которые ранее оставались неизвестными, и поднимают вопросы о возможностях и целях этого аппарата.

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Китайский космический самолет, который был выведен на орбиту 14 декабря 2023 года с помощью ракеты-носителя Long March 2F, стал объектом пристального внимания благодаря новым снимкам, сделанным австрийским наблюдателем Феликсом Шёфбенкером. Он использовал телескоп с 14-дюймовым зеркалом и специализированное оборудование, позволяющее отслеживать спутники, удерживая их в центре поля зрения. Шёфбенкер рассказал, что для создания изображений он записывал видео во время пролета, а затем обрабатывал лучшие кадры, чтобы получить четкие снимки.

Посмотреть снимок можно здесь.

На полученных изображениях видны две солнечные панели, которые не были отображены ни в одной из компьютерных визуализаций, доступных в Интернете. Шёфбенкер отметил, что не может точно определить, являются ли эти элементы солнечными панелями или же это другие устройства, например, антенны. Это открытие вызывает интерес, так как показывает, что аппарат может быть более сложным, чем предполагалось ранее.

По оценкам наблюдателя, длина космического самолета составляет около 10 метров, что делает его больше, чем американский X-37B, используемый Космическими силами США. Этот факт подчеркивает растущие амбиции Китая в области космических технологий и их стремление развивать свои возможности в этой сфере.

Космический самолет уже совершает третий полет, что говорит о его продолжительной программе испытаний и исследований. Такие аппараты могут выполнять множество задач, включая мониторинг Земли, тестирование новых технологий и даже участие в военных операциях. Это открывает новые горизонты для Китая в области космической разведки и потенциальных миссий.

Интересно, что подобные космические проекты часто остаются в тени, и информация о них становится доступной только благодаря усилиям независимых наблюдателей и энтузиастов. Шёфбенкер, который занимается отслеживанием спутников, подчеркивает, что его работа позволяет раскрыть некоторые из этих секретов, которые иначе могли бы остаться незамеченными.

Эти новые снимки также поднимают вопросы о будущем космических технологий и о том, как они будут использоваться в различных областях, включая науку, безопасность и коммерцию. Китай активно развивает свои космические программы и, похоже, намерен занять лидирующие позиции в этой области.