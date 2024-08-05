Lenovo анонсировала запуск нового устройства ThinkBook Plus Gen5 Hybrid, которое уже доступно для предварительного заказа. Официальный старт продаж намечен на 10 августа, и это устройство обещает стать настоящим прорывом в мире гибридных технологий.

С каждым годом технологии становятся все более универсальными, и Lenovo не отстает от трендов, представляя новое устройство, которое сочетает в себе функциональность ноутбука и планшета. ThinkBook Plus Gen5 Hybrid — это не просто еще одно устройство на рынке, а инновационное решение, которое обещает изменить подход к работе и развлечениям.

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ThinkBook Plus Gen5 Hybrid представляет собой уникальное устройство, которое сочетает в себе возможности как Windows, так и Android. Это значит, что пользователи могут наслаждаться функциональностью ноутбука на базе Windows 11, а также использовать планшет на Android, который легко отсоединяется от основной базы. Такой подход позволяет адаптировать устройство под различные нужды: от работы до развлечений.

Внутри устройства скрываются мощные компоненты. Базовая часть ThinkBook Plus Gen5 Hybrid оснащена чипсетом Intel Core Ultra 7 155H, который обеспечивает отличную производительность. В сочетании с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ SSD на PCIe 4.0, это устройство подходит для самых требовательных задач, будь то работа с графикой или многозадачность. Кроме того, батарея емкостью 75 Вт·ч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, что делает его идеальным для мобильного использования.

Что касается планшетной части, она также не уступает по характеристикам. В ней установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища UFS3.1. Это позволяет планшету работать быстро и эффективно, что особенно важно для пользователей, которые часто используют мобильные приложения и требуют высокой производительности.

Дисплей устройства имеет диагональ 14 дюймов и выполнен на основе OLED-панели с разрешением 2,8K. Он охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Также стоит отметить поддержку стилуса, что открывает дополнительные возможности для творчества и работы с графикой. Планшетная часть имеет один порт USB-C и аккумулятор на 38 Вт·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 50 Вт.

Что касается камер, то на передней панели расположена инфракрасная камера FHD+IR, а на задней — двойная камера с разрешением 13 Мп и 5 Мп. Это позволяет пользователям не только проводить видеозвонки, но и делать качественные фотографии.

В базовой части устройства предусмотрены два порта Thunderbolt 4 и стандартный 3,5-мм аудиоразъем, что делает ThinkBook Plus Gen5 Hybrid универсальным решением для подключения различных периферийных устройств. Кроме того, как в Windows, так и в Android предусмотрено 10 ГБ дискового пространства, предназначенного для синхронизации файлов в специальной гибридной папке.

Конструкция устройства выполнена с использованием технологии литья с ЧПУ, что придает ему стильный и современный вид. Устройство весит всего 1,75 кг и имеет толщину 15,9 мм, что делает его достаточно легким и компактным для переноски.

Цена ThinkBook Plus Gen5 Hybrid составит 15 999 юаней, что примерно соответствует 189 300 рублей. Это устройство обещает стать отличным выбором для тех, кто ищет универсальное решение для работы и отдыха, сочетая в себе лучшие черты ноутбука и планшета.

С запуском 10 августа Lenovo надеется привлечь внимание как бизнес-пользователей, так и студентов, стремящихся к мобильности и функциональности в одном устройстве.