Американская компания Gilead Sciences представила результаты клинических испытаний нового препарата «Ленакапавир», который обеспечивает защиту от ВИЧ на срок до шести месяцев. Укол, который нужно делать всего два раза в год, показал высокую эффективность, не допустив ни одного случая заражения среди участников.

В последние годы борьба с ВИЧ-инфекцией стала одной из главных задач здравоохранения во многих странах. Новый препарат «Ленакапавир», разработанный американской компанией Gilead Sciences, обещает революционизировать подход к профилактике этого вируса.

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«Ленакапавир» — это новый препарат, который вводится внутримышечно и обеспечивает защиту от ВИЧ на срок до шести месяцев. Участники клинических испытаний, которые проходили в ЮАР и Уганде, получали уколы дважды в год. По данным компании Gilead Sciences, среди 2134 женщин, получивших ленакапавир, не было зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом. В то же время среди тех, кто принимал таблетки для профилактики, случаи инфицирования все же имели место: 39 случаев у женщин, принимавших Descovy, и 16 случаев у тех, кто использовал Truvada.

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский охарактеризовал результаты испытаний как «грандиозный успех». Он отметил, что новшество ленакапавира заключается в том, что его вводят через инъекции, в отличие от ранее доступных препаратов, которые необходимо принимать ежедневно в виде таблеток. Это существенно снижает риск пропуска дозы, что, как показывает практика, является одной из основных причин заражения в группах, использующих таблетки.

Однако, несмотря на многообещающие результаты, есть и серьезные препятствия. Стоимость годового курса ленакапавира составляет около 40 тысяч долларов, что делает его недоступным для многих стран с низким уровнем дохода. Покровский также подчеркнул, что необходимо решить вопрос о том, будет ли государство в России финансировать этот препарат и кому он будет назначаться.

Вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский также выразил позитивное мнение о ленакапавире, добавив, что этот препарат не является вакциной. Он объяснил, что ленакапавир — это средство профилактики, которое блокирует вирус и не позволяет ему проникнуть в клетки. Это важное отличие, так как препарат не предотвращает попадание вируса в организм, но значительно снижает вероятность заражения.

Ситуация с ВИЧ в России остается серьезной. По данным ежегодного рейтинга по ситуации с ВИЧ, в 25 регионах страны проблема выражена высоко или выше среднего. Это самое большое количество регионов с такой оценкой за последние три года. В частности, на Урале и в Сибири наблюдается самая сложная ситуация. Например, в Кемеровской области на 100 тысяч населения приходится 2098 человек с ВИЧ, что значительно выше среднего показателя по стране.

Согласно исследованию, в восьми регионах, где ситуация с ВИЧ наиболее критическая, наблюдается высокая смертность от вируса и связанных с ним заболеваний. Это подчеркивает необходимость внедрения эффективных методов профилактики, таких как ленакапавир, который может стать ключевым инструментом в борьбе с распространением ВИЧ.