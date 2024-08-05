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Цена биткоина снизилась на 10% за сутки, достигнув отметки в $52 000
Биткоин потерял 10% за сутки, что вызвало волну ликвидаций на крипторынке. Инвесторы связывают это с глобальными экономическими проблемами и нестабильностью на фондовых рынках.

Криптовалютный рынок снова оказался под давлением, когда цена биткоина упала на 10% всего за сутки, достигнув уровня в $52 000. Этот резкий спад стал причиной ликвидации позиций на сумму более 889 миллионов долларов, что привело к панике среди инвесторов.

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5 августа биткоин начал стремительное падение, упав с отметки $58 350 до $52 300 всего за несколько часов. Вскоре после этого цена немного восстановилась, и на момент написания статьи торговалась на уровне $53 000. Однако это падение уже вызвало значительные последствия для крипторынка. В течение 24 часов было закрыто более 889 миллионов долларов по заемным позициям, что свидетельствует о масштабах ликвидации.

Наибольшие потери понесли длинные позиции по Ethereum, составившие более 276 миллионов долларов, и по биткоину, которые составили 230 миллионов долларов. Такие цифры подчеркивают, насколько сильно колебания цен могут влиять на трейдеров, использующих кредитное плечо.

Аналитики связывают эту волатильность с рядом факторов. В частности, падение японского фондового рынка Nikkei 225 на 12,7% стало сигналом тревоги для инвесторов. Это произошло после решения центрального банка Японии повысить процентные ставки, что привело к потере доверия к местным банкам и акциями.

Кроме того, в США наблюдаются опасения по поводу более низких, чем ожидалось, показателей занятости, что также может негативно сказаться на экономике. Замедление роста акций крупных технологических компаний и массовая ликвидация позиций на крипторынке добавляют масла в огонь, создавая атмосферу неопределенности.

Недавний спад стал крупнейшей потерей за 72 часа, уничтожив от 200 до 500 миллиардов долларов общей капитализации криптовалютного рынка за последний год. Это привело к тому, что инвесторы начали более внимательно следить за колебаниями на рынках, пытаясь понять, как они могут повлиять на глобальную экономику.

Экс-глава Jump Trading Артур Хейс выразил свои мысли о текущей ситуации в криптоиндустрии. Он отметил, что "кто-то большой попался и сливает всю крипту". Хотя он не стал называть имен, его слова подтверждают мнение о том, что на рынке происходит что-то необычное.

В выходные дни Jump Crypto, подразделение Jump Trading, начало перемещать значительные суммы криптовалюты, включая перевод ETH на сумму 46 миллионов долларов. Это действие вызвало слухи о возможной ликвидации активов компанией, что еще больше усугубило ситуацию на рынке.

Падение биткоина до $53 000 стало одним из худших недельных показателей в его истории, потеряв более $17 000 с начала недели. Ликвидация позиций с кредитным плечом на сумму 840 миллионов долларов за последние 24 часа лишь подтверждает, насколько нестабильной остается ситуация.

#криптовалюты #биткоин #ликвидация
Источник: cryptopotato.com
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