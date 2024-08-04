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Китай увеличивает закупки российских удобрений
Китай значительно увеличил закупки российских удобрений, что сделало Россию главным поставщиком для Пекина. За полгода поставки выросли на 20%, а эксперты связывают это с потребностью в продовольственной безопасности и изменениями на мировом рынке.

В последние месяцы наблюдается заметное изменение в мировой торговле удобрениями, особенно в отношениях между Россией и Китаем. По данным таможенной службы, поставки российских удобрений в Китай достигли рекордных уровней, что привело к тому, что Россия обошла Беларусь и Канаду, став главным экспортером. Это событие имеет множество причин, включая стремление Китая обеспечить продовольственную безопасность и изменения в мировой логистике.

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Согласно статистике, в июне 2023 года объем поставок удобрений из России в Китай увеличился на 28% по сравнению с маем и на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года китайские компании потратили на российские удобрения 764 миллиона долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Основная часть этого объема пришлась на калийные удобрения, которые составили 662 миллиона долларов, что соответствует почти 25% роста.

Россия заняла первое место среди экспортеров удобрений в Китай, потеснив Беларусь, чьи поставки снизились с 985 до 481 миллиона долларов. Канада осталась в тройке лидеров, обеспечив 406 миллионов долларов. Виталий Манкевич, председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей, объясняет падение белорусских поставок конкуренцией: «Производственные мощности несопоставимы, а транспортные расходы выше». Это создает преимущества для России, которая может предложить более выгодные логистические решения.

Эксперты связывают растущий спрос на удобрения с усиливающейся потребностью Китая в продовольственной безопасности. Михаил Хачатурян, доцент Финансового университета, отмечает, что Пекин активно развивает сельское хозяйство, увеличивая площади под яровыми и озимыми культурами. Это требует значительных объемов удобрений, особенно калийных и азотных.

Китайские аграрии оценивают российские удобрения как качественные и доступные по цене, что также способствует увеличению закупок. В результате перераспределения европейских поставок и роста производственных мощностей Россия смогла увеличить объемы производства удобрений до 60 миллионов тонн в 2023 году, что на 9% больше, чем в 2022 году. Российская ассоциация производителей удобрений ожидает, что в этом году объем достигнет не менее 64 миллионов тонн.

Темпы поставок действительно растут. В первом квартале 2023 года Россия экспортировала 7,1 миллиона тонн удобрений, что на 18,9% больше, чем в том же периоде прошлого года. Хотя в июне наблюдалось снижение на 9,8% по сравнению с маем, за первое полугодие общий рост составил 14,2%.

Сокращение поставок на Запад также сыграло свою роль. В 2022 году объемы упали на 25-30%, а в 2023 году ожидается снижение на еще 15-20%. Это освободило пространство на китайском рынке, что позволило российским производителям заключить новые контракты и занять лидирующие позиции.

Некоторые аналитики предполагают, что Китай может перепродавать российские удобрения, как это происходит с углеводородами. Манкевич подчеркивает, что экспортно-импортные компании внимательно следят за рынками и стараются извлечь максимальную прибыль. В то же время Хачатурян сомневается в целесообразности спекуляций с удобрениями, поскольку Китай уже контролирует почти 30% мирового рынка и производит широкий спектр минеральных добавок.

Китай не единственный покупатель российских удобрений. В 2023 году Россия обеспечила треть потребностей Индии, заключив долгосрочные контракты. Бразильская статистика также показывает увеличение импорта из России до рекордных уровней. В Турцию, Мексику и Казахстан также идут значительные объемы российского экспорта, несмотря на санкции.

#россия #китай #экономика #сельское хозяйство #удобрения
Источник: ria.ru
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