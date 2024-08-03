Компания Intel выступила с официальным заявлением, опровергая слухи о том, что сквозное окисление вызывает нестабильность их процессоров 13 и 14 поколения. В заявлении подчеркивается, что проблемы, обнаруженные на ранних этапах разработки, были успешно решены.

В последние дни в СМИ активно обсуждаются проблемы с процессорами Intel 13 и 14 поколения. Некоторые источники утверждают, что нестабильная работа этих чипов может быть связана с сквозным окислением, что вызвало беспокойство у пользователей и партнеров компании. В ответ на эти слухи Intel решила прояснить ситуацию, предоставив детальную информацию о своих процессорах и мерах, предпринятых для устранения возможных проблем.

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2 августа Intel выпустила официальное заявление, в котором опровергла предположения о том, что нестабильность их процессоров связана с окислением. В компании отметили, что такие слухи могут вводить в заблуждение, и подчеркнули, что на ранних стадиях разработки действительно возникали некоторые проблемы.

В своем заявлении представители компании уточнили, что окисление, о котором идет речь, является незначительной проблемой. Благодаря улучшениям в производственном процессе, внедренным в начале 2023 года, Intel смогла устранить все замеченные недостатки. Проблема была выявлена еще в конце 2022 года, и с тех пор компания приняла меры для ее устранения. Все затронутые процессоры были исключены из цепочки поставок, и Intel уверяет, что они работают над тем, чтобы запасы на полках не повлияли на пользователей.

Несмотря на это, Intel предупреждает, что остатки старых чипов могут оставаться в продаже до начала 2024 года. Это может вызвать определенные неудобства для пользователей, но компания делает все возможное, чтобы минимизировать риски. Важно отметить, что небольшие производственные проблемы — это обычное явление в индустрии полупроводников, и Intel постоянно работает над их устранением.

Кроме того, Intel сообщила, что анализ возвратов процессоров показал, что нестабильная работа была связана с алгоритмом микрокода, который отправлял неправильные запросы по напряжению. Это также подчеркивает, что проблемы не были связаны с физическими дефектами самих чипов, а скорее с программным обеспечением, что позволяет компании быстрее реагировать на подобные ситуации.

Представители Intel заверили своих клиентов, что они активно работают с ними над устранением любых неполадок и готовы открыто обсуждать возникающие проблемы.