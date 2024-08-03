Российские войска продолжают наступление на нескольких фронтах, что заставляет украинские силы отступать. Журналисты и военные эксперты анализируют ситуацию и изменения в тактике обеих сторон.

На Украине на линии соприкосновения продолжаются интенсивные боевые действия, и российские войска демонстрируют значительное продвижение на различных направлениях. Это создает серьезные проблемы для украинских сил, которые, несмотря на поддержку западного оружия, вынуждены отступать. В частности, ситуация на Покровском направлении в Донецкой области вызывает у Киева особое беспокойство, так как украинская армия сталкивается с новыми вызовами, связанными как с изменениями в тактике россиян, так и с внутренними проблемами.

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Наиболее заметное наступление российских войск наблюдается на Покровском направлении, где ВС РФ смогли установить контроль над населенным пунктом Веселое. Этот шаг приближает их к Покровску — важному транспортному узлу, находящемуся всего в 14 километрах. Здесь обороняются элитные подразделения украинской 47-й бригады, оснащенные американскими бронемашинами M2A2 Bradley. Несмотря на высокую оценку этих машин, украинские бойцы признают, что они также становятся великолепными мишенями для российских атак.

По данным экспертов, среди которых журналисты и военные, 94 из 300 переданных Украине бронемашин Bradley уже были повреждены или уничтожены. Это вызывает опасения ВСУ, что в случае дальнейших потерь украинская армия может столкнуться с нехваткой техники. Более того, некоторые машины были разобраны на запчасти для ремонта других, что также подчеркивает сложность ситуации.

Несмотря на высокую степень оснащенности, 47-я бригада ВСУ сталкивается с серьезными проблемами. Украинские военные отмечают, что старые версии Bradley, которые были переданы, не имеют современных технологий, таких как камеры с 360-градусным обзором, что делает их уязвимыми. Кроме того, необходимость высовываться из люка для выполнения маневров ставит командиров под огонь противника.

Командование ВСУ делало акцент на 47-й бригаде, однако ее действия на Покровском направлении не увенчались успехом. Украинские бойцы объясняют свои неудачи изменением тактики со стороны российских сил. Как отмечает журналист Такер, россияне начали использовать разведку для выявления слабых мест в обороне украинских подразделений, что позволяет им наносить точечные удары по наиболее уязвимым группам.

По словам украинского блогера Юрия Бутусова, российские войска теперь атакуют те бригады, которые имеют недостаточно хорошую организацию и управление. Это приводит к тому, что даже при наличии подкреплений украинские силы не могут удерживать свои позиции.

Кроме того, украинские войска теряют преимущества в области беспилотных технологий. По информации, поступающей от командиров, работа операторов дронов и средств радиоэлектронной борьбы часто оказывается несогласованной, что приводит к тому, что украинские дроны глушатся собственным оборудованием. В то же время, российская сторона привлекла большое количество опытных операторов беспилотников, что позволяет им эффективно использовать новые частоты, недоступные для украинской системы.

Ситуация усугубляется увеличением возможностей России в области радиоэлектронного подавления. Украинские бойцы утверждают, что это создает дополнительные трудности для ведения боевых действий, особенно в условиях, когда российские силы уже находятся на окраинах таких городов, как Торецк.

Украинская армия также сталкивается с внутренними проблемами, такими как нехватка вооружения и низкий моральный дух. Мобилизация, хоть и была усилена, не смогла решить эти вопросы, так как многие новобранцы не прошли должной подготовки и физически не готовы к бою. В то время как главком ВСУ Александр Сырский заявляет о том, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции, на самом деле успехи российских войск становятся все более заметными.

В результате текущих событий, если россиянам удастся захватить ключевые населенные пункты, такие как Торецк и Покровск, это может привести к серьезным потерям для Украины и изменить расстановку сил в регионе. Ситуация остается напряженной, и дальнейшие действия обеих сторон будут иметь решающее значение для исхода конфликта.