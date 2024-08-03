В России создан FPV-дрон "Судного дня". ЦКБР разработано несколько сценариев применения дрона "Судного дня", в их числе проверка уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, подвергшиеся ядерному удару, а также анализ очагов поражения после ядерных ударов в городах и на местности

С учетом актуальных угроз, связанных с ядерным оружием, российские ученые представили дрон "Судного дня", который призван обеспечивать безопасность и контроль радиационного фона в кризисных ситуациях.

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Как сообщил Дмитрий Кузякин, генеральный директор ЦКБР, новый FPV-дрон создан для мониторинга радиационной обстановки и защиты личного состава в условиях ядерного удара. "Мы считаем, что было бы преступлением не готовиться к самым худшим сценариям", — подчеркнул он.

Дрон обладает высокой маневренностью и может работать на расстоянии до 2 километров. Время его полета составляет до 20 минут, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации. Устройство оснащено датчиками, которые информируют о превышении допустимого уровня загрязнения.

Кузякин отметил, что существующие системы радиационной разведки имеют свои ограничения, и новый дрон способен значительно улучшить ситуацию. "Мы только начинаем открывать новые возможности FPV-технологий", — добавил он, подчеркивая важность этой разработки для обеспечения безопасности в сложных условиях.