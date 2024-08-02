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Россия наращивает производство FPV-дронов до 167 единиц в час
Издание bulgarianmilitary сообщает своим читателям, что Россия производит около 167 FPV-дронов в час и это стало возможным благодаря созданию специализированных производственных центров и перепрофилированию существующих объектов.

С начала конфликта на Украине Россия значительно увеличила производство FPV-дронов, что стало важным элементом военной стратегии. По информации bulgarianmilitary.com, в настоящее время объем производства этих беспилотников достигает 167 единиц в час, что подчеркивает растущую роль дронов в современных боевых условиях.

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Россия активно развивает производство FPV-дронов, и это bulgarianmilitary.com связывает с созданием специализированных производственных центров в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и других. Эти центры были организованы с целью повышения эффективности разработки и массового производства беспилотников, что стало возможным благодаря комплексному «руководству по эксплуатации», состоящему из 28 пунктов. Это руководство охватывает все аспекты, включая управление производственными базами, цепочками поставок, доставкой и обучением персонала.

С начала конфликта на Украине, по данным Jane’s Information Group, на которые ссылается болгарский сайт, Россия значительно активизировала усилия по созданию FPV-дронов. Одной из причин этого является бурно развивающаяся местная промышленная инфраструктура, которая была перепрофилирована после ухода западных компаний с российского рынка. В 2022 году многие западные фирмы покинули Россию, оставив за собой пустующие производственные мощности, которые были быстро адаптированы под нужды оборонной промышленности. Например, российская компания ZALA преобразовала часть заброшенного торгового центра для проектирования и производства своих дронов Ланцет.

Использование уже существующих мощностей позволило России значительно ускорить процесс производства, избегая серьезных ограничений. Этот подход также дает возможность разрабатывать инновационные проекты, обходя проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью. В результате, несмотря на экономические санкции, Россия смогла наладить стабильное производство FPV-дронов.

Однако оценки объемов производства FPV-дронов различаются. Максим Шеремет, украинский эксперт в области дронов, утверждает, что украинские компании производят около 50 000 FPV-дронов ежемесячно, в то время как российские, по его словам, выпускают 300 000 единиц. Bulgarianmilitary.com предполагает, что его оценки могут быть завышены, и в то же время сообщает, что зарубежные эксперты прогнозируют, что в 2024 году Россия произведет около 1,25 миллиона FPV-дронов, а это более соответствует данным Министерства обороны России.

FPV-дроны стали важным инструментом в конфликте на Украине, обеспечивая обе стороны передовыми разведывательными и тактическими возможностями. Эти беспилотники оснащены камерами, которые передают видеосигналы в реальном времени, позволяя осуществлять наблюдение и контроль. Основная сфера применения FPV-дронов заключается в сборе разведданных, что позволяет военным подразделениям отслеживать позиции противоборствующей стороны и оценивать условия на поле боя без риска для личного состава.

Кроме того, FPV-дроны могут использоваться для выполнения миссий прямого действия. Они способны нести небольшие взрывные устройства, что позволяет проводить точечные атаки на инфраструктуру оппонента, транспортные средства или личный состав. Это делает FPV-дроны ценным активом в асимметричных конфликтах, где требуется высокая точность и минимизация сопутствующего ущерба.

Подготовка операторов FPV-дронов также является важной частью стратегии. По данным Министерства обороны России, в 2023 году 3500 операторов проходят обучение в учебных центрах, а еще 1700 человек готовятся к управлению другими типами дронов. Это свидетельствует о серьезном подходе России к использованию беспилотников в современных военных действиях, что, безусловно, оказывает влияние на ход конфликта.

#россия #военные технологии #производство #дрон #fpv-дроны
Источник: bulgarianmilitary.com
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