Издание The War Zone подробно освещает процесс производства истребителей F-35, подчеркивая их уникальные технологии и историю. Lockheed Martin наращивает объемы производства, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны мировых клиентов, в том числе от стран НАТО и партнеров.

Истребитель F-35, известный своей невидимостью и высокими технологическими характеристиками, стал предметом подробного разбора в статье издания The War Zone. Производственная линия в Форт-Уэрте, штат Техас, является центром создания этих самолетов, где каждый этап сборки проходит с использованием передовых технологий и высокой квалификации специалистов.

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На производственной линии F-35 в Форт-Уэрте собираются истребители пятого поколения в объемах, достигающих 156 самолетов в год, утверждает The War Zone. Это означает, что каждые семь дней с конвейера сходят три готовых самолета. Ключевым моментом в процессе является сотрудничество с более чем 1650 поставщиками по всему миру, которые обеспечивают необходимыми компонентами. Грег Дэй, директор по международному бизнесу F-35, отметил, что на данный момент 19 стран выбрали этот истребитель, и самолеты для 11 из них уже находятся в производстве.

F-35 в производстве в Форт-Уорте

The War Zone пишет, что завод в Форт-Уэрте имеет богатую историю, начиная с 1942 года, когда он специализировался на производстве бомбардировщиков. С тех пор здесь было выпущено множество самолетов, включая B-24 Liberator и B-36 Peacemaker. Со временем завод стал известен как «фабрика истребителей», когда здесь начали выпускать F-111 и F-16. При переходе на производство F-35 практически все оборудование было обновлено, что потребовало значительных усилий, включая реконструкцию полов и установку новых станков. Это преобразование позволило заводу соответствовать современным требованиям к производству высокотехнологичных военных самолетов.

Все носовые части фюзеляжей F-35 производятся в Форт-Уорте

Производственный процесс включает множество этапов, начиная от сборки крупных компонентов и заканчивая установкой сложной авионики. Каждый F-35 состоит из четырех основных частей: носовая часть, центральная часть фюзеляжа, центральное крыло и задняя часть фюзеляжа. Носовая часть производится в Форт-Уэрте, центральная часть фюзеляжа — в Северной Каролине, а задняя часть — в Великобритании. Крылья производятся как в Форт-Уэрте, так и в Италии. После сборки основные компоненты соединяются на специальных станциях с использованием лазерного выравнивания, что обеспечивает точность и качество. Этот этап критически важен, так как F-35 должен соответствовать строгим требованиям по малозаметности.

Современные технологии играют ключевую роль в производстве. Lockheed Martin активно использует автоматизацию и робототехнику для повышения эффективности. Например, для сверления отверстий на самолете применяются автоматические дрели, что значительно ускоряет процесс. Кроме того, используются системы искусственного интеллекта для контроля качества, что позволяет выявлять дефекты на ранних стадиях. Это особенно важно, учитывая высокие требования к безопасности и надежности военной техники.

Крыло F-35 в производстве в Форт-Уорте

Каждый F-35 проходит тщательную проверку на всех этапах производства. Для этого используется система электронных рабочих инструкций, которая содержит подробные указания по сборке и установке компонентов. Каждая операция фиксируется, что позволяет отслеживать процесс и выявлять возможные ошибки. В среднем для сборки одного истребителя требуется около 1700 операционных карт, что свидетельствует о сложности и многоступенчатости процесса.

F-35A поднимается мостовым краном для окончательной сборки

Недавно команда F-35 объявила о начале поставок самолетов с обновленным оборудованием TR-3, что свидетельствует о продолжающейся модернизации и адаптации под новые требования. Эти изменения направлены на улучшение боевых возможностей и повышение вычислительной мощности. TR-3 включает новый интегрированный основной процессор, панорамный дисплей в кабине и улучшенный блок памяти. Поставки самолетов, сконфигурированных под TR-3, начались в июле 2024 года, что стало важным шагом к улучшению возможностей F-35 в условиях современных угроз.





The War Zone утверждает, что интерес к F-35 со стороны международных клиентов не ослабевает. Например, Греция недавно объявила о закупке 20 самолетов, а Республика Корея увеличила свой заказ до 60 единиц. Lockheed Martin продолжает активно работать над расширением своего присутствия на международном рынке, что подтверждается недавними новыми контрактами и обсуждениями с потенциальными клиентами.