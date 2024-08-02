В июле 2024 года Китайская ассоциация легковых автомобилей зафиксировала значительный рост оптовых продаж электромобилей. Лидерами по объемам стали компании BYD, Tesla и Geely.

Китай продолжает укреплять свои позиции на рынке автомобилей с новыми источниками энергии, о чем свидетельствуют свежие данные о продажах за июль 2024 года. По информации Китайской ассоциации легковых автомобилей, оптовые продажи достигли впечатляющих 950 000 единиц, что стало значительным достижением для отрасли.

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Согласно предварительным данным, оптовые продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае в июле выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя по сравнению с июнем наблюдается небольшое снижение на 3%. В первую десятку производителей, занимающихся продажами электромобилей, вошли такие компании, как BYD, Tesla China и Geely, а также Li Auto и Changan Automobile.

Интересно, что на 25 июля было подано 364 000 заявок на продление субсидий на утилизацию старых автомобилей, что говорит о высоком интересе потребителей к обновлению автопарка. В день поступало более 10 000 новых заявок, что также свидетельствует о растущем спросе на автомобили с новыми источниками энергии.

Кроме того, в рамках государственной программы, направленной на поддержку перехода на экологически чистые транспортные средства, был увеличен стандарт субсидий. Теперь он составляет 20 000 юаней (235836 руб.) для легковых автомобилей на новых источниках энергии и 15 000 (176877 руб.) юаней для автомобилей с бензиновыми двигателями объемом до 2,0 литра. Это нововведение должно способствовать дальнейшему росту продаж и популяризации электромобилей среди китайских потребителей.