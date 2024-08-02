На Урале активно продолжается строительство автобана М-12, который соединит три региона. Одним из самых впечатляющих объектов стал мост через реку Большую Сарану высотой 50 метров.

Строительство автобана М-12 на Урале, получившего название «Восток», продвигается с большим размахом. Этот проект, инициированный по поручению президента, охватывает три региона и обещает значительно улучшить транспортную доступность.

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В рамках строительства автобана М-12 на Урале завершены ключевые этапы работ, и готовность участка в Свердловской области уже превысила 70%. Трасса протяженностью 273 километра будет проходить через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область, обеспечивая беспрепятственный проезд без светофоров и пересечений на одном уровне.

Строители компании ГК «Автобан» сообщили, что на многих участках уже уложен асфальт, а также идет установка освещения и ограждений. Важным этапом является завершение надвижки пролетных строений на искусственных сооружениях, что говорит о высоком темпе работы.

Наиболее впечатляющим объектом проекта стал мост через реку Большую Сарану, высота которого достигает 50 метров, что соответствует 20-этажному зданию. Длина моста составляет 540 метров, а вес металлоконструкций превышает 4 тысячи тонн. Строители успешно завершили все 6 этапов надвижки пролетного строения моста, опередив график на два месяца. В этом процессе задействованы около 200 человек и 20 единиц техники.

Посмотреть видео, демонстрирующее мост, можно в Telagram-канале компании «Автобан».

Трасса М-12, которую в будущем планируется продлить до Владивостока, станет важной артерией для транспортировки грузов и пассажиров. Также в рамках проекта запланирован капитальный ремонт участка трассы Р-242 (Пермский тракт) протяженностью 139 километров, что дополнительно улучшит дорожную инфраструктуру региона.