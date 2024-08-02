Междисциплинарная группа исследователей из США предложила создать уникальное биохранилище на Луне для сохранения биоразнообразия Земли. Этот проект направлен на защиту исчезающих видов и может стать важным шагом в будущем космических исследований.

Сохранение биоразнообразия становится все более актуальной задачей в условиях глобальных изменений климата и человеческой деятельности. В ответ на эти вызовы группа ученых из США разработала проект, который может стать ключом к защите исчезающих видов.

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Исследователи представили план по криогенной консервации биоматериалов, который позволит сохранить образцы животных в условиях низких температур. Этот процесс остановит биохимическую активность и даст возможность в будущем использовать эти образцы для восстановления видов. Первоначально хранилище будет сосредоточено на самых уязвимых животных, что поможет сохранить наше биоразнообразие и поддержать исследования в области терраформирования.

Для защиты образцов от космического излучения ученые предложили хранить их под поверхностью Луны или в защищенных помещениях, построенных из местных материалов. Вопросы, связанные с безопасной транспортировкой образцов и строительством хранилища, остаются открытыми, и команда ищет партнеров для дальнейших экспериментов, включая тестирование на борту Международной космической станции.

Мэри Хагедорн, ведущий автор исследования, отметила, что создание такого хранилища имеет огромное значение в контексте потенциальных стихийных бедствий на Земле. Она подчеркнула, что это биохранилище должно стать важным резервом для защиты жизни на нашей планете, которая, как известно, является уникальной во Вселенной.

Основное внимание будет уделено криоконсервации клеток кожи животных, а система хранения уже была протестирована на образцах плавников рыб. Ключевыми факторами для успеха проекта будут минимизация повреждений от радиации и поддержание температуры около -196° по Цельсию. Некоторые участки Луны, особенно вблизи полюсов, могут соответствовать этим требованиям.

Предлагаемая схема процесса создания криоконсервированных клеток и их тестирования в космосе. (a) Отбор образцов брюшных плавников у звездчатого бычка. (b) Образцы плавников и ДНК можно хранить в биорепозитории. Плавники можно поместить в сухом виде в криопробирку со стерильной влажной губкой и с клетками, расширенными в фибробласты, или криоконсервировать и хранить в биорепозитории. (c) Биорепозиторий на Земле, такой как Смитсоновский национальный музей естественной истории, где криоконсервированные образцы могут храниться десятилетиями или потенциально дольше перед запуском в космос. (d) Фибробласты из плавников, расширенные в лаборатории. (e) Клетки фибробластов криоконсервированы. (f) Криоконсервированные клетки и криоупаковка испытываются на Земле на прочность в условиях космоса. (g) Криоконсервированные образцы, готовые к использованию в космосе, отправляются на Международную космическую станцию для тестирования, а затем возвращаются на Землю для анализа жизнеспособности и изменений в ДНК.

Ученые надеются, что дальнейшие испытания помогут подтвердить жизнеспособность их идеи, и приглашают к сотрудничеству других специалистов в рамках этой амбициозной десятилетней программы.