Среди нововведений — Google Lens, функция сравнения вкладок и улучшенный поиск по истории, которые значительно упростят взаимодействие с веб-контентом.

В мире, где информация доступна на каждом шагу, пользователям становится все сложнее ориентироваться в огромном объеме контента. Чтобы упростить этот процесс, Google анонсировал три новые функции для браузера Chrome, которые используют передовые технологии искусственного интеллекта. Эти инновации направлены на то, чтобы сделать интернет-серфинг более интуитивным и удобным, позволяя пользователям быстрее находить нужную информацию и эффективно сравнивать товары при онлайн-шопинге.

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Первая из новых функций — Google Lens, которая теперь доступна и в десктопной версии Chrome. Этот инструмент позволяет пользователям выделять объекты на экране и получать визуальные результаты в боковой панели браузера. Например, если вы видите интересующий вас товар на сайте, просто кликните на значок Google Lens, и вы сможете увидеть похожие продукты и их цены в разных магазинах. Это значительно упрощает процесс поиска информации о товарах, позволяя не покидать текущую вкладку.

Вторая функция, получившая название Tab Compare, станет настоящим помощником для тех, кто часто совершает покупки в интернете. Теперь пользователи смогут объединять вкладки с похожими товарами в одном окне, что избавит от необходимости постоянно переключаться между ними. Искусственный интеллект будет предоставлять краткие описания каждого продукта, включая ключевые характеристики, цены и рейтинги. Это особенно полезно, когда нужно быстро сравнить несколько вариантов перед принятием решения о покупке. Например, если вы ищете новый портативный динамик, Tab Compare соберет всю необходимую информацию в одном месте, что сделает процесс выбора более простым и быстрым.

Третье обновление связано с историей браузера. Благодаря генеративному ИИ пользователи смогут находить ранее просмотренные страницы, задавая вопросы на естественном языке. Например, можно просто ввести запрос вроде: «Какие магазины мороженого я смотрел на прошлой неделе?» и Chrome покажет соответствующие результаты. Это значительно упростит процесс поиска, особенно если вы не сохранили закладки на интересные сайты. Функция будет полностью опциональной, и пользователи смогут включать или отключать её в настройках браузера. Также стоит отметить, что данные из режима инкогнито не будут включены в результаты поиска.





Ожидается, что функция Google Lens станет доступна в ближайшие дни, в то время как запуск возможностей сравнения вкладок и улучшенного поиска в истории займет несколько недель и начнется в США. Эти обновления — часть более широкой стратегии Google, направленной на улучшение пользовательского опыта в Chrome. За последние несколько лет компания активно внедряет искусственный интеллект, чтобы сделать браузер быстрее, безопаснее и более полезным. Новые функции обещают не только улучшить поиск информации, но и сделать онлайн-шопинг более комфортным и эффективным, что особенно актуально в условиях современного цифрового мира.