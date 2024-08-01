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Ученые из Университета Британской Колумбии разработали новый материал Nxylon, поглощающий 99% света
Это открытие может значительно повлиять на астрономию, солнечную энергетику и ювелирное производство.

Недавнее открытие ученых из Университета Британской Колумбии поразило не только мир науки, но и обширную сферу, связанную с технологиями. Новый материал под названием Nxylon, который поглощает почти весь свет, обещает революционизировать множество отраслей, от астрономии до ювелирного искусства.

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Исследование, проведенное профессором Филипом Эвансом и аспирантом Кенни Ченгом, началось с попытки сделать древесину более водоотталкивающей с помощью высокоэнергетической плазмы. Однако, когда они применили эту технологию к срезанным концам древесных клеток, они заметили, что поверхность материала стала исключительно черной. Это случайное открытие привело к дальнейшим исследованиям и разработке нового материала — Nxylon.

Измерения, проведенные в Техасском университете A&M, подтвердили, что Nxylon отражает менее 1% видимого света, поглощая почти все падающее на него излучение. Этот уровень поглощения значительно превышает показатели обычных черных красок, которые поглощают около 97,5% света. Ученые отметили, что такой уровень поглощения может оказать значительное влияние на различные области, включая астрономию, где ультрачерные покрытия помогают уменьшить рассеянный свет и повышают четкость изображений.

Суперчерные материалы также находят применение в солнечных батареях, где они могут повысить эффективность преобразования солнечной энергии. Кроме того, Nxylon может быть использован в производстве предметов роскоши, таких как часы и ювелирные изделия, что открывает новые возможности для дизайнеров.

Команда исследователей зарегистрировала торговую марку Nxylon, выбрав название в честь греческой богини ночи Никс и слова "xylon", что в переводе значит "дерево". Уникальная структура Nxylon позволяет ему оставаться черным даже при покрытии другими материалами, такими как золото, что делает его идеальным для использования в ювелирных изделиях и часах. Это означает, что дизайнеры смогут создавать сложные формы, не теряя при этом визуальной привлекательности.

Nxylon производится из липы, древесины, распространенной в Северной Америке и известной своей легкостью и прочностью. Исследователи также рассматривают возможность использования других пород древесины, что расширяет горизонты для применения нового материала.

Профессор Эванс и его команда планируют создать стартап Nxylon Corporation of Canada, который будет заниматься коммерциализацией их открытия. Они намерены сотрудничать с ювелирами, художниками и дизайнерами технических продуктов, чтобы разработать новые изделия на основе Nxylon. В будущем команда также планирует создать плазменный реактор, который позволит производить более крупные образцы суперчерной древесины, подходящие для использования в интерьере, например, для потолков и стен.

Ученые подчеркивают, что Nxylon можно производить из экологически чистых и возобновляемых материалов, а это открывает новые перспективы для деревообрабатывающей промышленности. Это может помочь изменить восприятие этой отрасли, которая часто рассматривается как устаревшая и ориентированная на массовое производство.

#астрономия #солнечная энергия #университет британской колумбии #nxylon #сверхчерный материал
Источник: sciencedaily.com
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