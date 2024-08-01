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Робот-собака нового поколения - Unitree меняет правила игры в робототехнике
Компания Unitree представила новый робот Go2-W, который сочетает умение шагать и катиться на колесах. Этот вездеходный робот способен выполнять сложные задачи и демонстрирует впечатляющую скорость и маневренность.

В последние годы мир робототехники переживает настоящий бум, и компании, занимающиеся разработкой автономных устройств, постоянно удивляют своими новинками. Одним из ярких представителей этой индустрии является китайская компания Unitree, которая на протяжении нескольких лет привлекает внимание своими инновационными решениями. Недавно она представила обновленную версию своего робота-собаки Go2, получившую название Go2-W. Этот робот, обладая уникальными возможностями, сочетает в себе преимущества как колесного, так и шагающего робота, что открывает новые возможности для его применения.

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Робот Go2-W от Unitree оснащен моторизованными колесами с 7-дюймовыми пневматическими шинами, что позволяет ему легко передвигаться по различным поверхностям. В отличие от своих предшественников, которые передвигались, переступая на четырех ногах, новая модель использует колеса, что делает ее более быстрой и эффективной в условиях, где требуется высокая маневренность.

Из видео, представленном компанией, становится ясно, что Go2-W проявляет большую уверенность и напористость, сталкиваясь со своим неколесным собратом. Несмотря на то что обе модели имеют одинаковую максимальную скорость — 2,5 м/с, Go2-W передвигается значительно быстрее.


Как и предыдущая версия Go2, новый робот использует широкий набор датчиков, включая сверхширокоугольный LiDAR и камеры, что позволяет ему эффективно ориентироваться в пространстве и избегать препятствий. Кроме того, Go2-W оснащен мощным восьмиядерным процессором и поддерживает беспроводные соединения через Wi-Fi, 4G и Bluetooth. Это делает его не только быстрым, но и способным обрабатывать данные в реальном времени, что критично для автономных операций.

Аккумулятор емкостью 15 000 мАч обеспечивает до четырех часов работы на одной зарядке, а функция быстрой зарядки минимизирует время простоя. Это особенно важно для применения робота в реальных условиях, где каждая секунда на счету.

Go2-W способен не только передвигаться на колесах, но и переходить в шагающий режим, когда это необходимо. Это позволяет ему преодолевать сложные участки местности, подниматься по лестницам и выполнять акробатические маневры, такие как балансировка на передних ногах. Эта многофункциональность делает его идеальным помощником в самых разных ситуациях, от спасательных операций до выполнения логистических задач.

Робот также обладает способностью нести полезную нагрузку до 3 кг, что немного выше, чем у его предшественника. С весом около 18 кг, Go2-W стал более устойчивым и надежным. В дополнение к этому, он оборудован передним освещением, что позволяет выполнять задания в условиях недостаточной видимости.

Еще одной интересной особенностью является голосовая функция, которая, как предполагается, аналогична системе GPT, используемой в предыдущей модели. Это позволяет роботу взаимодействовать с пользователями и выполнять команды, что добавляет ему интерактивности и делает его более удобным в использовании.

На данный момент компания Unitree не раскрывает информацию о ценах и доступности нового робота.

#робототехника #робот-собака #unitree #go2-w
Источник: unitree.com
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