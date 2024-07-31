Северная Корея, вероятно, поставила России первую известную самоходную противотанковую систему Bulsae-4, что свидетельствует о нарастающих военных связях между двумя странами. Эта система вооружения предоставляет новые тактические возможности для российской армии в ходе специальной военной операции.

В условиях продолжающегося конфликта на Украине и растущих военных связей между Северной Кореей и Россией, предположение, что новая противотанковая система Bulsae-4 вероятно появилась у ВС РФ в зоне СВО на линии соприкосновения, вызывает у НАТО и США серьезные опасения.

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Согласно информации, опубликованной The War Zone, Россия, вероятно, получила северокорейский самоходный противотанковый управляемый ракетный комплекс большой дальности (ПТРК) Bulsae-4 M-2018 Non-Line-Of-Sight (NLOS), которая обладает уникальными возможностями. Эта шестиколесная бронированная машина, «очень похожая на эту систему вооружения», была зафиксирована украинской разведкой в Харьковской области, что подтверждает ее присутствие в зоне конфликта.

Источником информации, на которую ссылается издание The War Zone, послужил пост в соцсети Х с видео инцидента и комментариями:

«Уничтожение украинской 155-мм гаубицы AS-90, скорее всего, северокорейским ПТРК Bulsae-4.

- Эти кадры были опубликованы весной этого года, на тот момент было неясно, какой тип боеприпаса был использован.

- Траектория, похожая на Javelin-Spike, работающий двигатель, относительно низкая скорость. - Тот самый харьковский участок, на котором недавно была замечена система Bulsae-4.

- Гаубица находилась на расстоянии около 10 км (что укладывается в расчетную дальность полета ракеты Bulsae-4 NLOS)».

Кадры уничтожение украинской 155-мм гаубицы AS-90

Система Bulsae-4 оснащена восемью ракетными контейнерами, расположенными на вращающейся башне, установленной на корпусе северокорейского бронетранспортера M-2010. Эта конструкция позволяет эффективно использовать ракеты, которые могут быть запущены без необходимости прямой видимости цели. Подобно израильским системам, таким как Spike NLOS, Bulsae-4 обеспечивает управление ракетами от первого лица в полете, что открывает новые тактические возможности для операторов.

Ниже вы можете увидеть пример Spike NLOS израильского производства.





Одной из ключевых особенностей Bulsae-4 является способность ракет атаковать цели, находящиеся за укрытием, и даже перенаправлять их на другую цель в процессе полета. Это достигается благодаря электрооптической головке самонаведения и командному наведению по оптоволоконному кабелю, который обеспечивает связь между оператором и ракетой. Дальность действия Bulsae-4 составляет более 10 километров, что позволяет эффективно поражать цели на значительном расстоянии.

The War Zone считает, что ПТРК Bulsae-4 может добавить новые возможности в арсенал российских войск, позволяя им действовать более гибко и эффективно в условиях сложного рельефа. Тактические преимущества, которые она предоставляет, могут оказать значительное влияние на ход боевых действий.

The War Zone в своей статье подчеркнула, что не знает, когда именно Bulsae-4 и в каком количестве были поставлены в Россию.