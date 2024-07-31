Госдума России приняла закон, легализующий майнинг криптовалют, который вступит в силу с ноября 2024 года. Новый закон устанавливает порядок ведения деятельности и требования к участникам, включая ограничения для определенных категорий граждан и организаций.

С недавнего времени майнинг криптовалют стал одной из самых обсуждаемых тем в России. В условиях растущего интереса к цифровым валютам и их потенциальной прибыли, Госдума приняла закон, который легализует эту деятельность в стране. Этот шаг может значительно изменить рынок криптовалют, предоставляя четкие правила и условия для майнеров. С вступлением закона в силу в ноябре 2024 года, российские юрлица и индивидуальные предприниматели смогут официально заниматься майнингом, что открывает новые горизонты для инвесторов и разработчиков.

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Госдума России завершила обсуждение законопроекта, который легализует майнинг криптовалют, приняв его во втором и третьем чтении. Новый закон вводит четкие правила для ведения этой деятельности, позволяя российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр Минцифры, заниматься майнингом. Важно отметить, что обычные граждане, не являющиеся ИП, также смогут участвовать в майнинге, но только при условии, что их энергопотребление не превышает установленные лимиты.

Одним из ключевых аспектов нового закона является создание реестра операторов майнинговой инфраструктуры, который будет вести Минцифры. Это позволит контролировать деятельность майнеров и обеспечивать соблюдение новых требований. Закон также вводит ограничения для индивидуальных предпринимателей, имеющих неснятую или непогашенную судимость за экономические преступления или включенных в списки террористов и экстремистов. Таким образом, закон ставит важные рамки для участников рынка, что должно способствовать более безопасной и прозрачной деятельности.

Кроме того, закон запрещает совмещать майнинг с деятельностью по передаче и продаже электроэнергии, что направлено на предотвращение возможных злоупотреблений и нарушения законодательства. Это новшество должно помочь избежать конфликтов интересов и обеспечить законность операций.

Важным моментом является также запрет на организацию обращения цифровых валют на территории России. Однако, несмотря на это, закон допускает возможность создания условий для легальной работы в рамках установленного порядка. Запрет на рекламу криптовалют и предложение их широкой аудитории вступит в силу сразу после принятия закона, что подчеркивает осторожный подход российских властей к регулированию этого сектора.

Согласно новому законодательству, майнеры обязаны предоставлять информацию о полученной цифровой валюте и адресах-идентификаторах, что будет способствовать лучшему контролю за операциями с криптовалютами. Уполномоченные органы будут передавать эти данные Росфинмониторингу и Банку России, что позволит отслеживать возможные нарушения и обеспечивать финансовую стабильность в стране.

Кроме того, закон предоставляет правительству право вводить ограничения на майнинг в определенных регионах или на отдельных территориях. Это может быть связано с необходимостью контроля за энергопотреблением и защитой инфраструктуры. В случае нарушения установленных правил, суд сможет принимать решения о снижении максимальной мощности подключения к электросети, что подчеркивает серьезность подхода к соблюдению новых норм.

Планируется, что многие из норм нового закона начнут действовать с 1 ноября 2024 года, что даст время как майнерам, так и государственным органам подготовиться к новым условиям. Эта легализация может стать важным шагом для развития криптоиндустрии в России, предоставляя участникам рынка возможность действовать в рамках закона и обеспечивая защиту их прав.