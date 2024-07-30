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Глава NVIDIA представил концепцию «физического ИИ», для которого требуются три компьютерные системы
На конференции SIGGRAPH 2024 Дженсен Хуан, генеральный директор NVIDIA, представил концепцию «физического ИИ», которая требует интеграции трех компьютерных систем. Эта новая волна технологий обещает революционизировать взаимодействие между ИИ, роботами и виртуальными мирами.

С каждым годом технологии искусственного интеллекта становятся все более сложными и многофункциональными. На недавнем мероприятии SIGGRAPH 2024 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан представил свою концепцию «физического ИИ», которая может стать следующим шагом в развитии этой области. В своей презентации он подробно объяснил, как эта новая волна технологий требует интеграции трех компьютеров для достижения максимальной эффективности и функциональности.

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Дженсен Хуан начал свое выступление с анализа текущего состояния искусственного интеллекта, отметив, что первая волна ИИ, представленная такими компаниями, как OpenAI и Google, была сосредоточена на генеративных моделях. Эти технологии уже произвели революцию в различных отраслях, но, по его мнению, следующий этап будет связан с созданием «физического ИИ».

Этот новый подход требует интеграции трех ключевых компонентов: ИИ-системы, робототехнической платформы и виртуальной среды, известной как Omniverse. Хуан подчеркнул, что для эффективного функционирования «физического ИИ» необходимо взаимодействие между этими тремя элементами. Каждый из них играет свою уникальную роль, и их объединение создаст мощный инструмент для решения сложных задач.

По словам Хуана, первый компьютер будет отвечать за создание самого ИИ, который будет использоваться для различных приложений, включая обслуживание клиентов и автоматизацию бизнес-процессов. Второй компьютер будет заниматься моделированием, используя синтетические данные для обучения и оптимизации ИИ. Это позволит роботам, будь то гуманоиды или манипуляционные устройства, улучшать свои навыки и адаптироваться к меняющимся условиям.

Третий компонент, как отметил Хуан, будет управлять всеми процессами, обеспечивая координацию между ИИ и роботами. Это создаст сложную экосистему, где каждый элемент будет взаимодействовать друг с другом, что позволит достигать более высоких уровней эффективности и производительности.

Хуан также упомянул, что NVIDIA занимает лидирующие позиции на рынке графических процессоров для ИИ, с долей более 90% в этом сегменте. Ожидается, что новое поколение графических процессоров Blackwell, которое выйдет в конце этого года, еще больше укрепит эту позицию. Эти технологии позволяют ускорить процесс обучения ИИ и повысить его способности.

Кроме того, Хуан указал на важность корпоративных технологий в контексте «физического ИИ». Он выразил надежду, что каждая организация сможет создавать собственные ИИ, что позволит им расширить свои возможности и повысить эффективность работы. Это станет возможным благодаря доступности технологий и инструментов, предлагаемых NVIDIA.

Концепция «физического ИИ» также затрагивает более широкие темы, такие как взаимодействие человека и машины. Хуан отметил, что создание гуманоидных роботов, способных учиться и адаптироваться, может привести к новым формам сотрудничества между людьми и машинами. Это открывает двери для множества новых приложений в различных сферах, от медицины до производства.

В заключение своего выступления Дженсен Хуан подчеркнул, что будущее ИИ зависит от способности интегрировать технологии и создавать экосистемы, которые будут работать в унисон. Его видение «физического ИИ» представляет собой шаг вперед в этой области и может значительно изменить подход к решению сложных задач в будущем.

#nvidia #ии #siggraph 2024 #дженсен хуан #физический ии
Источник: x.com
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