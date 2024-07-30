На конференции SIGGRAPH 2024 Дженсен Хуан, генеральный директор NVIDIA, представил концепцию «физического ИИ», которая требует интеграции трех компьютерных систем. Эта новая волна технологий обещает революционизировать взаимодействие между ИИ, роботами и виртуальными мирами.

С каждым годом технологии искусственного интеллекта становятся все более сложными и многофункциональными. На недавнем мероприятии SIGGRAPH 2024 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан представил свою концепцию «физического ИИ», которая может стать следующим шагом в развитии этой области. В своей презентации он подробно объяснил, как эта новая волна технологий требует интеграции трех компьютеров для достижения максимальной эффективности и функциональности.

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Дженсен Хуан начал свое выступление с анализа текущего состояния искусственного интеллекта, отметив, что первая волна ИИ, представленная такими компаниями, как OpenAI и Google, была сосредоточена на генеративных моделях. Эти технологии уже произвели революцию в различных отраслях, но, по его мнению, следующий этап будет связан с созданием «физического ИИ».

Этот новый подход требует интеграции трех ключевых компонентов: ИИ-системы, робототехнической платформы и виртуальной среды, известной как Omniverse. Хуан подчеркнул, что для эффективного функционирования «физического ИИ» необходимо взаимодействие между этими тремя элементами. Каждый из них играет свою уникальную роль, и их объединение создаст мощный инструмент для решения сложных задач.

По словам Хуана, первый компьютер будет отвечать за создание самого ИИ, который будет использоваться для различных приложений, включая обслуживание клиентов и автоматизацию бизнес-процессов. Второй компьютер будет заниматься моделированием, используя синтетические данные для обучения и оптимизации ИИ. Это позволит роботам, будь то гуманоиды или манипуляционные устройства, улучшать свои навыки и адаптироваться к меняющимся условиям.

Третий компонент, как отметил Хуан, будет управлять всеми процессами, обеспечивая координацию между ИИ и роботами. Это создаст сложную экосистему, где каждый элемент будет взаимодействовать друг с другом, что позволит достигать более высоких уровней эффективности и производительности.

Хуан также упомянул, что NVIDIA занимает лидирующие позиции на рынке графических процессоров для ИИ, с долей более 90% в этом сегменте. Ожидается, что новое поколение графических процессоров Blackwell, которое выйдет в конце этого года, еще больше укрепит эту позицию. Эти технологии позволяют ускорить процесс обучения ИИ и повысить его способности.

Кроме того, Хуан указал на важность корпоративных технологий в контексте «физического ИИ». Он выразил надежду, что каждая организация сможет создавать собственные ИИ, что позволит им расширить свои возможности и повысить эффективность работы. Это станет возможным благодаря доступности технологий и инструментов, предлагаемых NVIDIA.

Концепция «физического ИИ» также затрагивает более широкие темы, такие как взаимодействие человека и машины. Хуан отметил, что создание гуманоидных роботов, способных учиться и адаптироваться, может привести к новым формам сотрудничества между людьми и машинами. Это открывает двери для множества новых приложений в различных сферах, от медицины до производства.

В заключение своего выступления Дженсен Хуан подчеркнул, что будущее ИИ зависит от способности интегрировать технологии и создавать экосистемы, которые будут работать в унисон. Его видение «физического ИИ» представляет собой шаг вперед в этой области и может значительно изменить подход к решению сложных задач в будущем.