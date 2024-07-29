Группа ученых из Университета Маккуори (Австралия) разработала инновационный проект, использующий генетически модифицированных черных львинок для решения проблем загрязнения и переработки отходов. Эти насекомые могут превратить органические отходы в ценные продукты, включая корм для животных и удобрения.

Проблема загрязнения окружающей среды и утилизации отходов становится все более актуальной на глобальном уровне. По оценкам, значительная часть органических отходов оказывается на свалках, что приводит к выбросам парниковых газов. В ответ на эту проблему группа ученых из Университета Маккуори предложила уникальное решение, основанное на использовании генетически модифицированных черных львинок. Эти насекомые могут не только перерабатывать отходы, но и производить ценные ресурсы для различных отраслей.

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Исследование, проведенное командой ученых, под руководством доктора Кейт Теппер, сосредоточено на использовании американской мухи из семейства львинок (Hermetia illucens) как «биопроизводственных машин» для переработки органических отходов. В настоящее время от 40% до 70% органических отходов в мире попадают на свалки, что создает значительные экологические проблемы. По словам ученых, захоронение этих отходов приводит к выбросам около 5% парниковых газов, и настало время свести этот показатель к нулю.

Черные львинки известны своим аппетитом к органическим отходам, включая пищевые остатки. Их личинки могут перерабатывать мусор, превращая его в питательные удобрения. Как только личинки достигают определенного размера, их можно собирать и использовать для производства белка и жира, которые можно добавлять в корм для животных. Это не только помогает утилизировать отходы, но и создает ценные продукты.

Ученые из Университета Маккуори предлагают расширить рацион черных львинок, включая в него низкосортные биологические отходы из очистных сооружений и отходы скотобоен. Благодаря генной инженерии черные львинки могут быть настроены на производство различных химических веществ, таких как промышленные ферменты и специализированные липиды, которые могут заменить ископаемые топлива в биотопливе и смазочных материалах.

Кроме того, исследователи рассматривают возможность модификации мух для переработки токсичных отходов и химических загрязнителей, таких как тяжелые металлы. Это может привести к биоремедиации загрязненных почв и отходов, превращая их в безопасные для окружающей среды материалы.

Команда уже создала компанию Entozyme, которая будет заниматься коммерциализацией своих технологий. Это открывает новые горизонты для устойчивого развития и создания круговой экономики, где отходы превращаются в ресурсы. Доктор Теппер подчеркивает, что наличие экономического стимула для внедрения таких технологий может значительно ускорить переход к устойчивым методам производства и утилизации.