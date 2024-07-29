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Star Catcher построит первую в мире космическую энергосеть для подзарядки спутников
Компания Star Catcher Industries получила 12,25 миллионов долларов для создания первой в мире космической энергетической сети. Спутники будут собирать солнечную энергию и передавать ее на другие орбитальные аппараты, обеспечивая их эффективным питанием.

Космические технологии продолжают удивлять мир своими инновациями, и компания Star Catcher Industries делает шаг вперед с амбициозным проектом по созданию первой в мире космической энергосети. Получив начальное финансирование в размере 12,25 миллионов долларов, стартап намерен разработать сеть спутников, которые будут собирать солнечную энергию и передавать ее на другие аппараты на орбите.

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В отличие от традиционных подходов, которые нацелены на доставку энергии обратно на Землю, компания предлагает использовать собранную энергию для питания других спутников. Это решение позволяет избежать сложностей, связанных с транспортировкой энергии на планету, и сосредоточиться на оптимизации работы космических аппаратов.

Сеть, получившая название Star Catcher Network, будет состоять из множества узлов Power Node. Эти спутники будут захватывать солнечную энергию и концентрировать ее, передавая на солнечные панели других аппаратов. Каждый узел способен передавать до 150 кВт мощности. Организации, управляющие принимающими аппаратами, просто предоставляют необходимые данные для отслеживания их местоположения и получения энергии.

Интересно, что спутники-клиенты не требуют модернизации. Star Catcher уверяет, что концентрированная солнечная энергия, которую они излучают, совместима с существующими солнечными батареями. Это значит, что аппараты смогут генерировать в пять-десять раз больше энергии, чем могли бы получать непосредственно от Солнца.

С точки зрения бизнеса, Star Catcher предлагает гибкую модель контрактов, в которой будут указаны объемы передаваемой энергии, ее концентрация и частота поставок. Клиенты смогут использовать модель оплаты по мере использования, что, по утверждениям компании, должно сократить их расходы на электроэнергию примерно вдвое.

Хотя технические детали реализации проекта пока остаются под завесой тайны, Star Catcher сосредоточена на привлечении финансирования и планирует провести демонстрацию своей технологии на орбите к концу 2025 года. После успешного запуска Star Catcher Network станет первой системой, способной передавать значительные объемы энергии на низкой околоземной орбите и за ее пределами.

Ожидается, что к 2030 году на орбите будет размещено более 40 000 спутников, что создаст потребность в 840 мегаваттах электроэнергии. В условиях, когда существующие источники генерации не могут удовлетворить этот спрос, создание космической энергосети может значительно повысить эффективность работы спутников и снизить их эксплуатационные расходы.

#космос #спутники #солнечная энергия #star catcher
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