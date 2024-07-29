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Activision провела тайный эксперимент, отключив систему подбора игроков по навыкам в Call of Duty
Activision провела секретный эксперимент с 50% игроков Call of Duty, исключив систему подбора по навыкам. Результаты тестирования показали значительное снижение возвращаемости игроков, что вызывает вопросы о будущем многопользовательского режима.

Многопользовательские игры всегда стремятся создать баланс между конкурентоспособностью и удовольствием от игры. Однако Activision, известная своим вниманием к деталям в Call of Duty, решила провести эксперимент, который может изменить привычный подход к подбору игроков. В начале 2024 года компания тестировала новую систему, исключив привычный подбор по навыкам для половины игроков в Северной Америке. Этот шаг вызвал множество вопросов о том, как он повлияет на опыт игроков и общую динамику игры.

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В рамках своего эксперимента Activision решила временно ослабить систему подбора игроков на основе навыков (SBMM), которая традиционно использовалась для создания матчей с равными шансами. В результате около 50% игроков были помещены в случайные матчи, не учитывающие их уровень навыков. Это решение стало частью более глубокого анализа системы подбора игроков в Call of Duty: Modern Warfare III.

По данным Activision, тестирование проводилось в течение месяца и дало неожиданные результаты. Для группы, участвовавшей в эксперименте, были ослаблены ограничения по навыкам, в то время как другая половина игроков продолжала использовать стандартную систему. Интересно, что за пределами 10% лучших игроков наблюдалось снижение возврата игроков на целых 90%. Это явное снижение повторного участия заставило Activision задуматься о возможных последствиях полного отказа от SBMM.

Несмотря на то, что разница в возвращаемости игроков была незначительной, Activision предсказывает, что со временем этот эффект может усилиться. В отчете компании подчеркивается, что даже частичное удаление системы подбора по навыкам может привести к сокращению базы игроков в долгосрочной перспективе, что негативно скажется на всех участниках.

Одной из ключевых особенностей системы подбора игроков является тщательное отслеживание производительности игроков, включая такие показатели, как количество убийств и соотношение убийств к смертям. Эта информация помогает создать более сбалансированные команды, что, в свою очередь, улучшает общий игровой опыт. Activision утверждает, что балансировка мастерства является важнейшим аспектом, позволяющим игрокам всех уровней получать удовольствие от игры.

Отказ от SBMM, по мнению компании, может привести к несбалансированным матчам, что, в свою очередь, может вызвать недовольство у проигрывающих игроков. Исследования показывают, что использование навыков в подборе игроков значительно увеличивает вероятность того, что 80–90% участников матчей останутся довольны результатами и будут чаще возвращаться в игру.

В конечном счете, Activision стремится создать среду, в которой игроки будут получать удовольствие от игры и захотят возвращаться к ней снова и снова. Эксперимент с отменой системы подбора по навыкам стал важным шагом в понимании того, как различные подходы могут влиять на вовлеченность и удовлетворенность игроков. Вопрос о том, как этот эксперимент повлияет на будущее Call of Duty, остается открытым, и многие игроки с нетерпением ждут дальнейших новостей от компании.

#activision #call of duty #эксперимент #sbmm
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