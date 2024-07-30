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Xpeng MONA M03 - минималистичный интерьер нового электромобиля на шпионской фотографии
В сети появились шпионские фотографии интерьера нового электромобиля Xpeng MONA M03, который будет представлен в августе. Компактный автомобиль обещает сочетание стиля и технологий, а его запас хода достигает 620 километров.

С каждым годом на автомобильном рынке все больше внимания уделяется электромобилям, и компания Xpeng не остается в стороне. Их новый компактный электромобиль MONA M03, который дебютирует в августе, уже привлек внимание благодаря своим характеристикам и дизайну.

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В сети появилась шпионская фотография салона Xpeng MONA M03, который, по мнению экспертов, имеет нечто общее с Tesla Model 3. Дизайн интерьера автомобиля выполнен в простом и свежем стиле, что создает ощущение современности и удобства. Центральная консоль оборудована большим экраном, который, как ожидается, будет основным источником информации для водителя, поскольку в автомобиле отсутствует традиционная приборная панель и проекционный дисплей. Вместо этого все данные о движении будут отображаться на этом экране, что соответствует современным трендам в автомобильной индустрии.

Кроме того, в центральном подлокотнике предусмотрено место для беспроводной зарядки мобильных устройств, что является важным аспектом для пользователей, стремящихся к удобству и современным технологиям. Воздуховыпускные отверстия имеют длинную интегрированную конструкцию, что добавляет интерьеру элегантности и минимализма.

Что касается внешнего вида, Xpeng MONA M03 отличается обтекаемой формой и размерами кузова 4780 мм в длину, 1896 мм в ширину и 1445 мм в высоту. Колесная база составляет 2815 мм, что обеспечивает хорошую стабильность и управление на дороге. Фары автомобиля имеют уникальный трехмерный пространственный дизайн, который делает его визуально привлекательным и запоминающимся. Максимальная дальность освещения составляет 150 метров, что является значительным преимуществом для безопасного вождения в темное время суток.

Xpeng также уделила внимание аэродинамике своего нового электромобиля, достигнув коэффициента лобового сопротивления 0,194. Это один из самых низких показателей среди серийных электрических хэтчбеков в мире, что способствует улучшению эффективности и увеличению запаса хода. В зависимости от конфигурации, MONA M03 будет оснащен двумя моторами мощностью 140 и 160 киловатт, что обеспечит два варианта запаса хода: 515 и 620 километров соответственно.

#электромобиль #xpeng #mona m03 #интерьер
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