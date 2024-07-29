Недавние исследования Луны открывают захватывающие перспективы для будущего обитания человека на нашем спутнике. Открытие подземных пещер в районе Море Спокойствия может стать важным шагом к созданию лунных баз.

Космические исследования продолжают удивлять человечество новыми открытиями, и недавние данные о Луне становятся настоящим прорывом. Используя радиолокационные изображения, полученные с помощью NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили уникальные структуры, которые могут изменить представление о возможностях колонизации Луны. Научные исследования показали, что огромные ямы на поверхности Луны могут быть входами в подземные пещеры, которые представляют собой потенциальные укрытия для будущих астронавтов.

реклама

Исследования, проведенные в области Mare Tranquillitatis, выявили наличие ямы шириной около 100 метров, которая проникает на глубину от 130 до 170 метров. Это делает её самой глубокой известной лунной ямой. Ученые, возглавляемые Леонардо Каррером из Университета Тренто, представили доказательства, что эта яма действительно ведет в подземную пещеру или даже в более обширную систему туннелей. Пещеры на Луне могут стать важным ресурсом для будущих миссий, обеспечивая защиту от космических лучей и стабильные температурные условия.

Температурные колебания на поверхности Луны могут достигать экстремальных значений — от 121°C в солнечный день до -133°C в темноте. Однако подземные пещеры могут предложить более комфортные условия, благодаря своей способности сохранять тепло и защищать от резких изменений температуры. Это делает их идеальными для создания лунных баз.

Согласно данным, собранным с помощью радаров, подземные каналы могут простираться на десятки метров, что открывает новые горизонты для будущих исследований и поселений. Пещеры могут служить естественными укрытиями, позволяя уменьшить количество необходимых материалов для строительства и обустройства баз.

Кроме того, наличие пещер может значительно снизить риски, связанные с метеоритными ударами. Луна, не имеющая атмосферы, подвержена постоянным ударам небольших астероидов, и укрытие в пещере обеспечит необходимую защиту. Тем не менее, перед тем как начать использовать эти структуры, необходимо решить ряд технических задач, таких как безопасный спуск и подъем в пещеры, а также оценка их структурной целостности.

Исследования также показывают, что подземная система может быть достаточно просторной — длиной от 30 до 80 метров и шириной около 45 метров. Это пространство может быть использовано для размещения нескольких лунных домов. Ученые предполагают, что такие пещеры могут быть образованы старыми лавовыми трубами, созданными во времена вулканической активности Луны.

Наиболее интересным аспектом является возможность обнаружения подобных структур вблизи лунных полюсов, где, по всей вероятности, существует лед. Это открытие позволит астронавтам не только находить укрытие от суровых условий, но и получать доступ к водяному льду, необходимому для жизни.