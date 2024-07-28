TSMC получает значительное количество срочных заказов от китайских клиентов, которые готовы заплатить 40%-ную надбавку за чипы. Это связано с опасениями, что предстоящие президентские выборы в США могут негативно сказаться на доступе Китая к современным полупроводникам.

В условиях нарастающей политической напряженности между США и Китаем, китайские компании стремятся обеспечить себя необходимыми полупроводниками. В частности, TSMC, один из ведущих производителей чипов в мире, сообщает о значительном увеличении срочных заказов от клиентов из Китая.

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Согласно информации от CNYes, TSMC столкнулась с неожиданным наплывом «суперсрочных заказов» от китайских клиентов, которые готовы заплатить 40% надбавки на чипы. Это решение обусловлено опасениями, что предстоящие президентские выборы в США в 2024 году могут привести к еще большим ограничениям для Китая в сфере высоких технологий. В связи с этим компании, такие как Bitmain, Alibaba T-Head и ZTE, стремятся запастись чипами заранее, чтобы минимизировать риски, связанные с возможными санкциями.

Отчет, полученный от источников, знакомых с ситуацией, подчеркивает, что отличные финансовые результаты TSMC за второй квартал 2024 года были во многом обусловлены увеличением заказов из Китая. Это подчеркивает важность китайского рынка для TSMC и показывает, как политические факторы могут влиять на бизнес-процессы в высоких технологиях.

Кроме того, в контексте этих событий стоит отметить, что NVIDIA также активно адаптирует свои стратегии в ответ на изменения в политической обстановке. Ожидается, что компания выпустит новый AI GPU, известный как B20, который будет соответствовать требованиям США и вскоре поступит в массовое производство. По прогнозам, NVIDIA планирует отгрузить более миллиона таких графических процессоров в Китай, что может принести компании около 12 миллиардов долларов только от продаж в этом регионе.

NVIDIA старается сохранить свои позиции на китайском рынке, корректируя спецификации своих продуктов, чтобы обойти действующие санкции. Это касается не только NVIDIA, но и других крупных производителей, таких как AMD и Intel, которые также сталкиваются с вызовами в связи с ужесточением ограничений.