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В США анонсирован суперкомпьютер Discovery, который превзойдет Frontier
Министерство энергетики США анонсировало разработку нового суперкомпьютера под названием Discovery, который будет в 3-5 раз быстрее своего предшественника Frontier. Ожидается, что Discovery станет основным инструментом для научных исследований, включая климатические модели и разработку новых лекарств.

Суперкомпьютеры играют ключевую роль в научных исследованиях и вычислительных задачах, позволяя обрабатывать огромные объемы данных и моделировать сложные системы. В свете стремительного развития технологий, Министерство энергетики США объявило о создании нового суперкомпьютера Discovery, который обещает стать настоящим прорывом в области вычислительных мощностей. Этот проект не только ставит перед собой амбициозные цели, но и открывает новые горизонты для научного сообщества.

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Суперкомпьютер Discovery, разрабатываемый Министерством энергетики США, станет следующим шагом в эволюции вычислительных технологий. Он будет установлен в Oak Ridge Leadership Facility (OLCF) в Окриджской национальной лаборатории (ORNL) и планируется к запуску к началу 2028 года. Уникальность Discovery заключается в том, что он будет в 3-5 раз быстрее своего предшественника, суперкомпьютера Frontier, который уже много лет занимает лидирующие позиции в рейтинге Top500.

Frontier, который был признан самым быстрым суперкомпьютером мира в мае 2024 года, построен на базе архитектуры HPE Cray EX и использует 64-ядерные процессоры AMD EPYC. С общим числом ядер, превышающим 8 миллионов, Frontier демонстрирует невероятные вычислительные способности, обеспечивая высокоскоростную передачу данных через сеть HPE Slingshot 11. Однако Discovery, по заявлению разработчиков, будет обладать еще более впечатляющими характеристиками.

Основные направления применения нового суперкомпьютера будут охватывать важнейшие области науки и техники. Discovery станет мощным инструментом для прогнозирования изменения климата, что особенно актуально в условиях глобальных экологических вызовов. Он также будет использоваться для разработки новых лекарств и методов лечения рака, что может значительно ускорить прогресс в медицине.

Джорджия Турасси, заместитель директора ORNL по вычислениям и вычислительным наукам, подчеркнула, что новый суперкомпьютер позволит моделировать реальные ситуации с беспрецедентной детализацией. Это откроет возможности для изучения сложных проблем, которые невозможно решить только с помощью теоретических исследований или экспериментов. В свою очередь, Мэтт Сигер, директор проекта Discovery, отметил, что создание этого суперкомпьютера представляет собой захватывающую возможность расширить границы вычислительных технологий.

Министерство энергетики США уже разослало запросы предложений для заинтересованных сторон, которые должны представить свои идеи до 30 августа 2024 года. Это открывает двери для сотрудничества с ведущими научными и технологическими учреждениями, что может привести к созданию уникальных решений и технологий для нового суперкомпьютера.

Discovery будет не только мощным вычислительным инструментом, но и платформой для инновационных исследований. Ожидается, что он сможет обрабатывать данные с высокой скоростью и эффективностью, что сделает его незаменимым в научных лабораториях и исследовательских центрах по всему миру. С его помощью ученые смогут решать задачи, которые ранее считались слишком сложными или трудоемкими для обработки.

#наука #суперкомпьютеры
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