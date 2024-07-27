Космический зонд Juice, запущенный Европейским космическим агентством, готовится к историческому маневру, который пройдет мимо Луны и Земли. Этот уникальный процесс позволит аппарату использовать гравитационное ускорение для достижения Юпитера, что станет первым в своем роде событием.

Космические исследования продолжают удивлять человечество своими достижениями и новыми открытиями. В этом контексте особое внимание привлекает зонд Juice, запущенный Европейским космическим агентством (ЕКА) в апреле 2023 года. Его предстоящий маневр в августе 2024 года, во время которого он пролетит мимо Луны и Земли, станет знаковым событием в истории космонавтики. Это не только позволит зонду сэкономить топливо, но и даст возможность проверить его оборудование и сделать уникальные фотографии.

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Зонд Juice, весом шесть тонн, в данный момент находится на расстоянии 10 миллионов километров от Земли и готовится к важному этапу своего путешествия. 19 и 20 августа он совершит маневр, который станет первым в мире использованием двойной гравитации. Это означает, что зонд воспользуется гравитационным полем как Луны, так и Земли, чтобы изменить свою траекторию и ускориться, что критически важно для его дальнейшего пути к Юпитеру.

Одной из причин, по которой Juice выбрал такой извилистый маршрут, является ограниченная мощность ракеты Ariane 5, использованной для его запуска. Прямой путь к Юпитеру, находящемуся на расстоянии около 800 миллионов километров, потребовал бы колоссальных затрат топлива — около 60 тонн, в то время как у Juice всего три тонны. Это делает использование гравитационного ускорения единственным разумным решением, позволяющим достичь цели.

Согласно информации ЕКА, маневр станет первым в своем роде, когда зонд пролетит мимо двух небесных тел подряд, используя их гравитационное поле. 19 августа Juice пролетит на высоте 750 километров над Луной, а на следующий день — мимо Земли. Ожидается, что это позволит ему увеличить скорость до 3,3 километра в секунду, что значительно быстрее, чем в случае, если бы он не использовал Луну для ускорения.

Во время своего пролета зонд сможет протестировать свои приборы и сделать несколько снимков, что станет уникальной возможностью для астрономов и любителей космоса. Некоторые из них смогут наблюдать за полетом Juice с помощью телескопов и мощных биноклей, особенно жители Юго-Восточной Азии.

Подготовка к этому маневру велась на протяжении нескольких лет, и она требует высокой точности. Как отметил Арно Бутонне, руководитель аналитического отдела миссии в ЕКА, малейшая ошибка может привести к нежелательным последствиям, включая возможность того, что зонд может войти в атмосферу Земли и сгореть. Поэтому наземная команда будет внимательно следить за полетом и иметь 12–18 часов для внесения необходимых корректировок в траекторию.

Если все пройдет по плану, Juice продолжит свое путешествие по Солнечной системе, отправляясь к Венере для дополнительного ускорения в 2025 году. Он также вернется к Земле еще дважды — в 2026 и 2029 годах, прежде чем окончательно направиться к Юпитеру.

Прибытие Juice в систему Юпитера ожидается в июле 2031 года, и это станет лишь началом его сложного пути. На этом этапе зонд будет выполнять множество маневров, используя 35 гравитационных ускорителей, чтобы исследовать океанические луны Юпитера. По словам Бутонне, траектория полета на этом этапе будет напоминать «тарелку спагетти», что подчеркивает сложность и многообразие маневров, которые предстоит выполнить.

Juice не только станет первым зондом, использующим двойную гравитацию, но и поможет ответить на важный вопрос: способны ли ледяные спутники Юпитера поддерживать внеземную жизнь в своих скрытых океанах. Это исследование может открыть новые горизонты в понимании жизни за пределами Земли и сделать значительный вклад в астробиологию.