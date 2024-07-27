На выставке ChinaJoy 2024 Lenovo показала новый настольный компьютер YOGA Portal, ориентированный на профессионалов в области искусственного интеллекта. Компактный размер и высокая производительность делают его идеальным решением для создания ИИ-приложений.

С каждым годом технологии становятся все более компактными и мощными, что открывает новые горизонты для разработчиков и профессионалов в различных областях. В этом контексте компания Lenovo представила на выставке ChinaJoy 2024 свой новый продукт — настольный компьютер YOGA Portal. Этот мини-компьютер, созданный для профессионалов, работающих с искусственным интеллектом, обещает стать важным инструментом для создания и оптимизации ИИ-приложений, сочетая высокую производительность и современные технологии.

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Lenovo YOGA Portal выделяется среди аналогичных устройств своим компактным размером — всего 3,7 литра. Корпус изготовлен из анодированного алюминия, что придает ему стильный вид и обеспечивает необходимую прочность и легкость. Этот компьютер предлагает мощные характеристики, которые позволяют эффективно справляться с задачами, требующими высокой вычислительной мощности.

Внутри YOGA Portal установлен процессор Intel Core i7-14700, который в сочетании с независимой графикой RTX 4070 обеспечивает отличную производительность для работы с графикой и сложными алгоритмами ИИ. 32 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяют одновременно запускать множество приложений, что особенно полезно для многозадачных рабочих процессов.

Одной из уникальных особенностей YOGA Portal является его система охлаждения, состоящая из трех вентиляторов. Это решение позволяет поддерживать оптимальную температуру даже при интенсивной работе, что критично для производительности и долговечности компонентов. Кроме того, в устройстве имеется 8-мегапиксельная камера, оптимизированная по алгоритму искусственного интеллекта, что открывает новые возможности для видеоконференций и потоковой передачи.

YOGA Portal также оснащен встроенным "платиновым" блоком питания мощностью 350 Вт, который обеспечивает стабильную работу устройства под нагрузкой. Динамики, интегрированные в корпус, позволяют пользователям наслаждаться качественным звуком без необходимости в дополнительных устройствах.

Что касается подключения, Lenovo YOGA Portal предлагает разнообразные порты: USB-C, USB-A, HDMI 2.1, DP 1.4 и RJ45, а также дополнительный последовательный порт расширения. Это делает устройство универсальным и совместимым с различными периферийными устройствами, что особенно важно для профессионалов, работающих с несколькими мониторами или специализированными инструментами.

Начальная стоимость YOGA Portal составляет 17 999 юаней (211 000 руб.), а максимальная версия — 19 999 юаней (234 600 руб.).