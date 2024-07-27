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Новый SSD T-FORCE GC PRO Gen5 предлагает скорость до 12,5 ГБ/с и емкость до 4 ТБ
Компания TEAMGROUP анонсировала выпуск нового твердотельного накопителя T-FORCE GC PRO Gen5, который предлагает скорость чтения до 12,5 ГБ/с и емкость до 4 ТБ. Этот SSD ориентирован на более доступные ценовые категории и включает передовые технологии для улучшения производительности.

В мире технологий постоянное стремление к улучшению производительности и скорости хранения данных становится основным приоритетом для многих компаний. TEAMGROUP, известная инновациями в области хранения данных, представила новый твердотельный накопитель T-FORCE GC PRO Gen5. Этот продукт обещает не только впечатляющую скорость, но и доступные варианты емкости, что делает его привлекательным выбором для геймеров и профессионалов, работающих с большими объемами данных.

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Новый T-FORCE GC PRO Gen5 использует контроллер InnoGrit «Tacoma» IG5666 и доступен в двух вариантах емкости — 2 ТБ и 4 ТБ. Максимальная скорость последовательного чтения достигает 12,5 ГБ/с, а скорость записи составляет 11 ГБ/с. Эти характеристики делают накопитель одним из самых быстрых на рынке, хотя он и не занимает первое место, оставляя эту позицию Sabrent.

Одной из ключевых особенностей нового SSD является его ориентированность на более низкие ценовые категории, что позволяет большему числу пользователей получить доступ к высокоскоростному хранилищу. Модель с емкостью 2 ТБ имеет ресурс записи в 1200 ТБW, а 4 ТБ версия — 2400 ТБW, что делает их надежными для длительного использования.

TEAMGROUP также предоставляет пользователям металлический фольгированный теплораспределитель с графеновым покрытием, который улучшает теплоотведение и стабильность работы устройства. Графен, как известно, обладает отличными терморегуляционными свойствами, что способствует более эффективной работе накопителя в условиях высокой нагрузки. Компания рекомендует использовать дополнительный радиатор для достижения максимальной производительности.

Дополнительно новый SSD оснащен системой мониторинга SMART, что позволяет пользователям следить за состоянием и производительностью накопителя. Это особенно важно для геймеров и профессионалов, работающих с приложениями, требующими высокой скорости передачи данных, такими как искусственный интеллект и обработка больших объемов информации.

T-FORCE GC PRO Gen5 также включает современные механизмы защиты данных, такие как многоядерное решение для повышения производительности и технологии исправления ошибок нового поколения. Эти функции помогают обеспечить надежность и безопасность хранения данных, что является критически важным в современном цифровом мире.

Компания TEAMGROUP подчеркивает свою приверженность экологическим стандартам, предлагая решения, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду. Это делает новый SSD не только быстрым и надежным, но и привлекательным выбором для пользователей, заботящихся о планете.

С выходом T-FORCE GC PRO Gen5, TEAMGROUP продолжает укреплять свои позиции на рынке твердотельных накопителей, предлагая пользователям разнообразные варианты, соответствующие их потребностям и бюджету. Такие инновационные продукты позволяют компании оставаться на передовой технологий хранения данных.

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