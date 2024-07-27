Недавнее исследование группы ученых показало, что скрученные углеродные нанотрубки могут значительно улучшить эффективность хранения энергии. Это открытие открывает новые перспективы для легких и безопасных устройств, таких как медицинские имплантаты и датчики.

В последние годы технологии хранения энергии становятся все более актуальными, особенно с учетом растущего спроса на легкие и эффективные решения для портативных устройств. Исследования в этой области открывают новые горизонты, и недавняя работа международной команды ученых под руководством Санджива Кумара Уджайна из Центра передовых сенсорных технологий (CAST) в UMBC представила захватывающую альтернативу традиционным литий-ионным батареям. Скрученные углеродные нанотрубки, обладающие уникальными свойствами, могут стать ключом к созданию более эффективных и безопасных источников энергии.

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Углеродные нанотрубки, представляющие собой однослойные структуры, состоящие из атомов углерода, подобно соломинкам, обладают невероятной прочностью и легкостью. Эти материалы, в 100 раз прочнее стали, привлекают внимание ученых благодаря своему потенциалу в различных высокотехнологичных приложениях, включая космические лифты и медицинские устройства. Исследование, проведенное в UMBC и Университете Синсю в Японии, продемонстрировало, что скрученные углеродные нанотрубки могут хранить в три раза больше энергии на единицу массы по сравнению с современными литий-ионными батареями.

Для своей работы ученые изготовили «веревки» из углеродных нанотрубок, используя пучки коммерчески доступных образцов. После вытягивания и скручивания в одну нить, эти веревки были покрыты специальными веществами, которые увеличивают их прочность и гибкость. В ходе экспериментов команда измеряла, сколько энергии может хранить каждая веревка, скручивая их и фиксируя количество высвобождаемой энергии при разматывании.

Результаты исследования оказались впечатляющими: наиболее эффективные «веревки» способны хранить в 15 000 раз больше энергии на единицу массы, чем традиционные стальные пружины, и почти в три раза больше, чем литий-ионные батареи. Это открытие имеет огромное значение для разработки новых устройств, которые требуют легких и компактных источников энергии. Например, в медицинских имплантатах, где безопасность и размер критически важны, использование углеродных нанотрубок может значительно улучшить характеристики работы.

Интересно, что сохраненная энергия остается стабильной и доступной в широком диапазоне температур — от -60 до +100 °C. Это делает углеродные нанотрубки еще более привлекательными для использования в условиях, где традиционные батареи могут дать сбой. Кроме того, материалы, используемые в нанотрубках, более безопасны для человека по сравнению с теми, что применяются в литий-ионных батареях.

Санджив Кумар Уджайн, ведущий исследователь проекта, подчеркивает, что энергия в механических пружинах используется людьми на протяжении веков для питания различных устройств, таких как часы и игрушки. Однако его команда доказала, что скрученные углеродные нанотрубки могут стать мощным инструментом для хранения механической энергии, открывая новые возможности для разработки прототипов датчиков и других технологий.