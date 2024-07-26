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Российские военные получили новые патроны «Перехват» для борьбы с FPV-дронами
Российская армия начала использовать новые патроны «Перехват» для защиты от украинских FPV-дронов. Эти боеприпасы значительно повышают эффективность борьбы с беспилотниками в зоне специальной военной операции.

В условиях специальной военной операции российские военные начали применять новые боеприпасы «Перехват», предназначенные для борьбы с беспилотниками, которые активно используются украинскими вооруженными силами. Эти патроны обеспечивают более эффективную защиту зенитных ракетных систем «Тор-М2» от угроз со стороны FPV-дронов..

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Стрелок с позывным «младший» поделился подробностями о новом боеприпасе. По его словам, «Перехват» состоит из шести шариков, соединенных сеткой, что позволяет значительно увеличить вероятность поражения цели. Данный подход делает стрельбу более эффективной по сравнению с традиционными автоматами, особенно на близких дистанциях.

«Когда FPV-дрон находится на расстоянии около 70 метров, его довольно сложно поразить обычным автоматом. Однако дробовой снаряд имеет рассеивание до 1,5 метров и может задеть аккумуляторы и винты дрона. Для его уничтожения достаточно нескольких выстрелов», – отметил стрелок. Это подчеркивает преимущества использования дробовиков в условиях, когда точность и скорость реакции имеют решающее значение.

Кроме патронов «Перехват», бойцы также применяют стандартные патроны с дробью, которые, по их мнению, оказываются более эффективными против беспилотников по сравнению с автоматом. Один-два выстрела из дробовика достаточно, чтобы уничтожить дрон, в то время как автоматическая стрельба требует гораздо больше усилий и боеприпасов для достижения аналогичного результата.

Эти изменения в тактике и вооружении отражают адаптацию российских военных к новым вызовам, связанным с использованием беспилотников. Применение специализированных боеприпасов позволяет значительно повысить шансы на успешное уничтожение дронов, что является критически важным для обеспечения безопасности своих позиций.

#россия #сво #дроны #патроны
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