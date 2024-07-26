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NASA опубликовало снимки Epsilon Indi Ab - самой холодной экзопланеты из когда-либо наблюдаемых
NASA опубликовало снимки экзопланеты Epsilon Indi Ab, которая является самой холодной из когда-либо наблюдаемых. С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба астрономы смогли изучить ее уникальные свойства и близость к Земле.

С каждым новым открытием в области астрономии человечество все ближе к разгадке тайн Вселенной. На этот раз NASA представило миру снимки экзопланеты Epsilon Indi Ab, которая не только является самой холодной экзопланетой, когда-либо сфотографированной, но и находится всего в 12 световых годах от Земли. Исследование этой планеты может дать новые знания о формировании и характеристиках экзопланет, аналогичных нашей солнечной системе.

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Космический телескоп "Джеймс Уэбб", обладающий высокочувствительными приборами, сделал революционное открытие, запечатлев экзопланету Epsilon Indi Ab. Эта планета, находящаяся в созвездии Инда, вращается вокруг звезды типа K, которая по возрасту схожа с нашим Солнцем, но немного холоднее. Исследователи использовали инструмент MIRI (инструмент среднего инфракрасного диапазона) для получения четких изображений и изучения свойств экзопланеты.

Температура Epsilon Indi Ab составляет всего 35 градусов по Фаренгейту (или 2 градуса по Цельсию), что делает её одной из самых холодных экзопланет, когда-либо наблюдаемых. Это открытие имеет особое значение, так как Epsilon Indi Ab — ближайшая к Земле экзопланета, которая массивнее Юпитера, и двенадцатая по близости экзопланета в целом. Ученые отмечают, что эта планета представляет собой уникальный аналог Юпитера, что открывает новые возможности для изучения атмосферных условий и составов экзопланет.

Элизабет Мэтьюз из Института астрономии Общества Макса Планка в Германии подчеркивает, что Epsilon Indi Ab очень схожа с Юпитером, хотя и немного теплее и массивнее. Это открытие стало возможным благодаря длительным исследованиям, в ходе которых астрономы выдвигали гипотезы о существовании планет в этой системе. Интересно, что вымышленные планеты в системе Epsilon Indi часто становились местами действия в научной фантастике, что придает этому открытию особую значимость.

Астрономы объясняют, что холодные экзопланеты излучают большую часть своего света в среднем инфракрасном диапазоне, что делает их трудными для наблюдения с Земли. Однако Джеймс Уэбб, благодаря своему большому зеркалу и высокой чувствительности, смог получить четкие изображения, отделяя планету от её звезды. Это открытие позволяет ученым исследовать состав атмосферы экзопланеты, что является ключом к пониманию её природы.

Хотя астрономы ожидали обнаружить планету в этой системе, Epsilon Indi Ab оказалась значительно массивнее и находилась на другой орбите. Это расхождение ставит новые вопросы о её образовании и атмосфере. Предварительные данные указывают на наличие метана, оксида углерода и диоксида углерода в атмосфере, что может свидетельствовать о её облачности.

Прямое наблюдение экзопланет позволяет ученым собирать данные о свете, исходящем от планеты, и анализировать его на различных длинах волн. На данный момент команда астрономов обнаружила Epsilon Indi Ab на нескольких длинах волн, и они надеются повторно исследовать планету с помощью Джеймса Уэбба, чтобы провести более детальные спектроскопические наблюдения.

Будущий космический телескоп NASA Nancy Grace Roman также будет использовать коронограф для изучения экзопланет, подобных Юпитеру, вращающихся вокруг звёзд, подобных Солнцу. Эти исследования откроют новые горизонты в понимании экзопланет и их возможной схожести с Землей.

#космос #nasa #астрономия #экзопланета #джеймс уэбб #epsilon indi ab
Источник: science.nasa.gov
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