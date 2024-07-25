22 июля 2024 года на Земле была зафиксирована самая высокая среднесуточная температура в новейшей истории — 17,15 °C. Это событие подчеркивает продолжающееся глобальное потепление и его последствия для климата.

Недавно от Всемирной метеорологической организации (ВМО) пришла информация о том, что был зафиксирован новый рекорд среднесуточной глобальной температуры, который стал знаковым событием в контексте климатических изменений.

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Согласно набору данных ERA5, которые используются ВМО для мониторинга климата, 22 июля 2024 года стал самым теплым днем в новейшей истории. Этот рекорд был установлен после длительного периода аномально высоких температур, и июнь 2024 года стал тринадцатым месяцем подряд с рекордными значениями. Директор климатических служб ВМО Крис Хьюитт отметил, что это событие имеет особое значение, поскольку оно произошло в условиях, когда мир больше не находится в фазе Эль-Ниньо, что делает его еще более тревожным.

Ежедневная глобальная средняя температура приземного воздуха в 2024 году (красный), 2023 году (оранжевый) и все годы между 1940 и 2022 годами (серый). Красная заливка указывает на разницу между дневными глобальными средними температурами с 2023 по 2024 год для дней, когда 2024 год был теплее, чем 2023 год. Данные на 22 июля 2024 года являются предварительными.

Показатели температуры в этом месяце также являются частью более широкой тенденции: последние десять лет включают все самые высокие среднесуточные температуры, что подтверждает нарастающее глобальное потепление. Причиной этого может быть сочетание природных факторов и человеческой деятельности. Например, высокие температуры в Антарктиде и уменьшение морского льда в Южном океане способствуют повышению глобальных температур.

Сравнение с предыдущими рекордами показывает, что средняя дневная температура в 17,15 °C значительно превышает уровень, зафиксированный в 2016 году, когда температура достигала 16,80 °C. Это указывает на то, что климатическая ситуация продолжает ухудшаться, и новые рекорды становятся все более частыми.

Аномалии температуры приземного воздуха 22 июля 2024 года относительно среднего значения за базисный период 1991–2020 годов.

Анализ данных также показывает, что в первой половине июля 2024 года температура уже находилась на рекордных уровнях, что не стало полной неожиданностью. Обычно пик температуры приходится на период с конца июня по начало августа, и текущие значения соответствуют этому паттерну. Однако это не снижает тревоги, связанной с тем, что такие аномалии могут стать нормой.

Напрашивается вопрос – станет ли 2024 год самым теплым за всю историю наблюдений? Ответ на него зависит от развития фазы Эль-Ниньо и ее влияния на климатические условия.

В заключение хочется отметить, что рекордные температуры, зафиксированные в этом месяце, служат напоминанием о том, как остро стоит проблема глобального потепления. Необходимость в срочных мерах по борьбе с климатическими изменениями становится все более очевидной, и мир должен объединиться для решения этой важной проблемы.