Система акустического обнаружения, разработанная на Украине, привлекла внимание армейского командования США благодаря своей эффективности и низкой стоимости.

В условиях современных конфликтов, где беспилотники становятся важным инструментом ведения военных действий, необходимость в эффективных системах противовоздушной обороны становится критически актуальной. The War Zone опубликовало статью про разработанную на Украине акустическую сеть, которая по утверждению издания не только доказала свою эффективность, но и привлекла внимание военных экспертов США. Эта система, состоящая из почти 10 000 акустических датчиков, позволяет обнаруживать и отслеживать приближающиеся угрозы, что может стать прорывом в подходах к безопасности и обороне.

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Эта система акустического обнаружения, считают авторы статьи, представляет собой интересный пример того, как простые решения могут эффективно решать сложные задачи. Генерал-лейтенант армии США Стивен Гейни (Stephen Gainey) отметил, что Украина использует акустические датчики для определения местоположения беспилотников, что позволяет заранее оповещать традиционные системы ПВО. В результате, украинские силы смогли значительно повысить свою эффективность в борьбе с дронами.

Суть системы заключается в том, что она улавливает звуки, издаваемые дронами, и передает информацию в центральный компьютер. Это дает возможность мобильным группам быстро реагировать на угрозы. Генерал Джеймс Хеккер (James Hecker) подчеркнул, что эта система основана на принципах, которые использовались еще 90 лет тому назад, но адаптированы к современным условиям. Например, мобильные телефоны и микрофоны, установленные на специальных столбах, помогают точно идентифицировать дроны на расстоянии.

Авиационная система звукового локатора Корпуса береговой артиллерии США (слева), а также прожектор и транспортный грузовик, где-то в Соединенных Штатах в 1932 году

The War Zone отмечает, что стоимость одного датчика составляет 400-500 долларов, а такая цена делает эту систему доступной для масштабирования. Общая стоимость сети оценивается менее чем в 5 миллионов долларов, что значительно ниже затрат на традиционные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot. Эта экономия ресурсов, по заверению The War Zone, привлекла внимание не только американских военных, но и других стран, которые рассматривают возможность внедрения подобных технологий.

В упомянутой статье также отмечается, что успех украинской системы также заключается в ее способности интегрироваться с другими средствами обнаружения. Данные, полученные от акустических датчиков, могут быть объединены с информацией от радаров и других систем, что значительно улучшает общую картину ситуации в воздухе. Такой подход позволяет более эффективно противостоять угрозам, которые могут поступать с разных направлений.

Кроме того, акустическая сеть устойчива к электронным атакам, что делает ее надежным инструментом в условиях современных боевых действий. Даже если некоторые датчики будут уничтожены, остальные продолжат функционировать, обеспечивая защиту. Это качество особенно важно в условиях подавления системы противовоздушной обороны с помощью кибератак или других методов.

По словам Хеккера, около трех месяцев назад украинская сеть смогла обнаружить 84 беспилотника и сбить 80 из них. Этот успех, как считают американские эксперты, стал значительным достижением и показал, что недорогие решения могут быть столь же эффективными, как и дорогостоящие технологии.

С учетом растущего интереса к акустическим датчикам, США и другие страны НАТО начали рассматривать возможность разработки аналогичных систем. Генерал Хеккер призвал американскую промышленность к созданию более дешевых и инновационных решений для противовоздушной обороны, чтобы обеспечить безопасность своих территорий и защитить союзников.