Apple активно разрабатывает собственные модемы 5G, чтобы снизить зависимость от Qualcomm. Ожидается, что новые чипы будут представлены вместе с iPhone 17 Slim и iPhone SE 4 в следующем году.

В последние годы Apple стремится усилить свою независимость в производственной цепочке, и одним из ключевых шагов в этом направлении стало развитие собственных модемов 5G. Это решение может кардинально изменить рынок мобильных технологий, так как компания планирует использовать свои чипы в новых моделях iPhone, включая ожидаемые iPhone 17 Slim и iPhone SE 4. Успешный запуск этих модемов не только повысит производительность устройств, но и позволит Apple снизить затраты на компоненты.

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Apple активно работает над созданием собственных 5G-модемов, чтобы сократить свою зависимость от Qualcomm, которая на данный момент является основным поставщиком этой технологии для iPhone. С момента начала разработки модемов в 2018 году компания столкнулась с рядом технических проблем и задержек, однако, по последним данным, проект находится на финальной стадии подготовки к запуску.

Ожидается, что новые модемы дебютируют с линейкой iPhone 17, которая будет представлена в следующем году. В дополнение к этому, iPhone SE 4, который, как предполагается, выйдет весной, также может быть оснащен новыми чипами. Это позволит Apple протестировать свою технологию на рынке и оценить реакцию пользователей на устройства с собственными модемами.

Недавние слухи указывают на то, что iPhone 17 Slim станет отдельной моделью, а не заменой для существующей версии «Plus». Если это подтвердится, то новинка будет использовать модем, разработанный Apple, что сделает ее первым устройством, полностью основанным на собственных технологиях компании. В то же время, стандартная линейка iPhone 17, включая модели «Pro», продолжит полагаться на модемы от Qualcomm.

Интересно, что Apple уже подписала контракт с Qualcomm на поставку модемов до 2026 года. Это означает, что в ближайшие годы компания будет использовать чипы Qualcomm, пока не завершит тестирование и оптимизацию своих собственных модемов. По всей видимости, Apple планирует поэтапный переход на свои технологии, начиная с iPhone SE 4 и iPhone 17 Slim, а затем, возможно, распространив их на другие модели.

Переход на собственные модемы может оказаться финансово выгодным для Apple, так как модемы Qualcomm обходятся компании довольно дорого. В дополнение к этому, Apple уже приобрела значительную часть модемного бизнеса Intel, что дает ей возможность развивать свои технологии на базе существующих наработок.

Тем не менее, остается открытым вопрос о том, какой прирост производительности смогут предложить новые модемы Apple. Инновации в этой области могут значительно повлиять на качество связи и скорость передачи данных, что является ключевым фактором для пользователей современных смартфонов.