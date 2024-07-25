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Китай представил крупнейшее в мире судно-автоперевозчик, работающее на экологически чистой энергии
24 июля состоялась передача нового судна SAIC Anji Jincheng, построенного для перевозки автомобилей. Это судно стало символом экологически чистых технологий в судостроении и логистике.

Китай продолжает укреплять свои позиции в сфере судостроения и экологически чистых технологий. 24 июля 2024 года стало важной вехой в этой области с передачей нового океанского автоперевозчика SAIC Anji Jincheng, который был построен Китайской государственной судостроительной корпорацией. Это судно не только отражает достижения китайской инженерии, но и задает новые стандарты в области устойчивого развития морских перевозок.

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SAIC Anji Jincheng — это судно типа ролкер (ро-ро), длиной 200 метров и шириной 38 метров, которое может разместить до 7600 автомобилей. С водоизмещением более 40 000 тонн, оно представляет собой одно из крупнейших судов данного класса в мире. Инновационная система, использующая сжиженный природный газ (СПГ), позволяет сократить выбросы углекислого газа на 30%. Это делает SAIC Anji Jincheng не только мощным, но и экологически безопасным средством транспортировки.

Судно стало вторым в ряду экологически чистых автоперевозчиков, разработанных SAIC, после своего сестринского судна SAIC Anji Shencheng, которое было введено в эксплуатацию в начале 2024 года. Оба судна обладают самой высокой степенью локализации в мире, что подчеркивает достижения китайской промышленности в области технологий и производства. SAIC Anji Jincheng будет базироваться на маршрутах самообслуживания, обеспечивая эффективную и экологически чистую логистику для европейских рынков.

Отметим, что технические характеристики судна являются передовыми для отрасли. Китайская сторона полностью владеет ключевыми технологиями, что обеспечивает независимость в производстве и эксплуатации таких судов. Это подтверждает амбициозные планы страны по развитию экологически чистых технологий в судостроении и логистике.

По данным SAIC, с начала 2024 года поставки автомобилей на зарубежные рынки достигли 554 000 единиц, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволяет компании оставаться лидером среди китайских автопроизводителей. На европейском рынке SAIC MG, благодаря своим усилиям, обошла Tesla и вошла в топ-20 брендов по продажам автомобилей.

Кроме того, Anji Logistics, дочерняя компания SAIC, создала крупнейший в Китае флот самоуправляемых судов, состоящий из 32 различных типов. В его состав входят не только морские автоперевозчики, но и речные круизные суда, что демонстрирует многообразие возможностей компании в сфере логистики. Anji Logistics также открыла международные морские маршруты, охватывающие Юго-Восточную Азию, Мексику и Южную Америку, что позволяет значительно расширить географию поставок.

К 2026 году Anji Logistics планирует увеличить годовую пропускную способность водного транспорта до 1,8 миллиона единиц, а объем самообслуживаемых перевозок за границей — до 1 миллиона единиц. Это подчеркивает стремление компании к глобальному расширению и внедрению инновационных решений в области транспортировки.

#китай #судостроение #saic
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