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Обнаружен новый грибок, устойчивый к противогрибковым препаратам, способный инфицировать людей
Китайские исследователи выявили новый грибок Rhodosporidiobolus fluvialis, способный инфицировать людей. Этот патоген, устойчивый к противогрибковым препаратам, может представлять угрозу, особенно для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Недавние исследования китайских ученых открыли грибок, который ранее не встречался у человека и может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. Этот случай подчеркивает важность мониторинга грибковых инфекций и их потенциальное влияние на общественное здоровье в условиях изменения климата.

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Исследование, проведенное в Китае, охватывало период с 2009 по 2019 годы и включало анализ образцов грибков от пациентов из 96 больниц по всей стране. В ходе работы было собрано и проанализировано более 27 100 штаммов, и среди них был выявлен ранее неизвестный вид — Rhodosporidiobolus fluvialis. Этот грибок был обнаружен в клинических образцах двух пациентов, которые имели серьезные сопутствующие заболевания и, к сожалению, скончались после лечения в отделении интенсивной терапии.

Первый образец был взят у 61-летнего пациента из Нанкина в 2013 году, а второй — у 85-летнего пациента из Тяньцзиня в 2016 году. Оба случая подчеркивают, что грибок может быть опасен для людей с ослабленной иммунной системой, что делает его особенно актуальным в свете растущего числа заболеваний, связанных с иммунодефицитом.

Ученые также обнаружили, что R. fluvialis устойчив к нескольким противогрибковым препаратам первой линии, таким как флуконазол и каспофунгин. Это открытие вызывает серьезные опасения, поскольку устойчивость к лекарствам значительно усложняет лечение грибковых инфекций. В лабораторных условиях исследователи заразили мышей с ослабленным иммунитетом и заметили, что при температуре 37 градусов по Цельсию, соответствующей температуре тела человека, грибок мутировал в 21 раз быстрее, чем при комнатной температуре.

Это открытие поддерживает гипотезу о том, что глобальное потепление может способствовать эволюции новых грибковых патогенов. Ученые отмечают, что увеличение температуры может не только ускорять мутации грибка, но и повышать его вирулентность, что делает его более опасным для людей. В частности, в условиях повышенной температуры R. fluvialis быстрее развивает устойчивость к противогрибковым препаратам, что создает дополнительные сложности в его лечении.

Интересно, что оба пациента, у которых был выявлен грибок, страдали от серьезных заболеваний, которые могли ослабить их иммунные функции. Один из них имел иммунодефицит, а другой страдал от диабета. Это подчеркивает важность учета состояния здоровья пациентов при оценке рисков, связанных с новыми патогенами.

Однако, несмотря на тревожные результаты, некоторые эксперты призывают не спешить с выводами о серьезности угрозы, исходящей от R. fluvialis. Например, Мэтью Фишер из Имперского колледжа Лондона отметил, что грибок пока не следует рассматривать как массовую угрозу. Он подчеркнул, что случаи заражения могут быть связаны с конкретными обстоятельствами и не указывают на широкое распространение грибка среди населения.

Тем не менее, открытие нового патогена служит важным напоминанием о необходимости тщательного мониторинга грибковых инфекций, особенно в условиях изменения климата. Учитывая, что разработка новых противогрибковых препаратов идет медленно, важно продолжать исследования в этой области и принимать меры для предотвращения возможных вспышек заболеваний.

#китай #инфекция #rhodosporidiobolus fluvialis #грибок
Источник: livescience.com
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