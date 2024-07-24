В России вновь доступны бюджетные седаны Audi A3, которые можно приобрести по цене, сравнимой с китайскими автомобилями. Новая модель 2024 года предлагает привлекательные характеристики и современное оборудование.

На фоне некоторого дефицита иностранных автомобилей в России, возвращение бюджетной модели Audi A3 стало хорошей новостью для автолюбителей.

Новые седаны Audi A3 поступили в продажу в России, и их цена начинается от 3,3 миллиона рублей. Это предложение выделяется на фоне других премиальных автомобилей, которые зачастую стоят значительно дороже. Интересно, что стоимость Audi A3 практически совпадает с ценами на китайские автомобили, такие как Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Dargo, что делает его привлекательным выбором для российских потребителей.

реклама

Седаны Audi A3, которые сейчас доступны, поступают по альтернативным схемам и в ограниченном количестве. Например, за сумму около 3,3 миллиона рублей можно заказать модель 2024 года с китайского рынка. Эта версия отличается современным дизайном и хорошо укомплектованным салоном, который включает кожано-тканевую обивку, мультимедийный руль, камеру заднего вида с динамической разметкой и электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold.

В Москве аналогичный седан 2024 года можно приобрести за 3 425 085 рублей. Эта модель имеет название Enterprising and Elegant и оснащена 150-сильным бензиновым двигателем TSI объемом 1,4 литра, работающим в паре с семиступенчатой трансмиссией. Передний привод обеспечивает хорошую управляемость и комфортное вождение.

Стоит отметить, что Audi, как и другие немецкие автопроизводители, приостановила поставки своих автомобилей в Россию в начале 2022 года. В августе прошлого года компания отключила своих российских дилеров от онлайн-сервисов, сославшись на антироссийские санкции, введенные Евросоюзом. Это создало дефицит моделей Audi на российском рынке, и возвращение A3 стало ожидаемым событием для поклонников марки.



