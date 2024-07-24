Украина стремится укрепить свои дипломатические позиции в Африке, чтобы противодействовать российскому влиянию в этом регионе.

В условиях продолжающегося конфликта с Россией Украина ищет новые пути для укрепления своего влияния на международной арене.

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По информации французского издания Le Point, Украина нацелилась на активное развитие своих дипломатических отношений с африканскими странами, чтобы противостоять растущему влиянию России в этом регионе.

Юрий Пивоваров, посол Украины в Сенегале с 2021 года, заявил, что Украина стремится восполнить упущенное время в Африке. К концу 2024 года Киев планирует открыть 20 посольств на континенте, в то время как у России уже около 40. В частности, создание посольства в Кот-д’Ивуаре, где ранее действовало только консульское представительство. Пивоваров также подтвердил, что в ближайшее время в этой стране будет назначен постоянный посол и экономический советник.

Центральным элементом стратегии Украины является увеличение экономического обмена с африканскими государствами. Несмотря на сложные условия, экономика Украины продолжает зависеть от внешних рынков, особенно благодаря значительным объемам экспорта сырьевых товаров, таких как зерно, растительные и животные масла, а также черные металлы. В 2023 году Всемирный банк оценил долю украинского экспорта в более чем 28% валового внутреннего продукта страны, что подчеркивает важность этих отношений для украинской экономики.