Amazon столкнулась с серьезными убытками в 25 миллиардов долларов в своем подразделении Alexa за последние четыре года. Теперь компания нацелилась на генеративный искусственный интеллект, чтобы вернуть прибыль и изменить подход к голосовым помощникам.

В последние годы голосовые помощники стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако не все компании смогли извлечь из этого выгоду. Amazon, один из лидеров в этой области с продуктом Alexa, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Потери в размере $25 миллиардов за период с 2017 по 2021 год ставят под сомнение жизнеспособность этого направления, и теперь компания ищет новые пути для восстановления.

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Согласно данным Wall Street Journal, подразделение Amazon, занимающееся Alexa, понесло колоссальные убытки, несмотря на продажу более 500 тысяч устройств, включая популярные колонки Echo и электронные книги Kindle. Несмотря на значительные объемы продаж, Alexa не смогла добиться прибыльности, что вызывает вопросы о стратегии компании.

Amazon приняла решение о более гибком подходе к финансированию своего аппаратного подразделения, акцентируя внимание на инновациях и долгосрочных целях. Ранее компания продавала устройства Echo по низким ценам или даже с убытком, рассчитывая, что в будущем прибыль поступит от услуг, предоставляемых Alexa. Однако большинство пользователей используют голосового помощника для бесплатных функций, таких как проверка погоды и времени, что не способствует росту доходов.

Несмотря на огромные убытки, Amazon продолжает инвестировать в исследования и разработки. Компания активно работает над новыми продуктами, такими как домашние роботы Astro и трекеры здоровья Halo. Однако большинство из этих новинок не смогли завоевать рынок, что ставит под сомнение эффективность текущих усилий.

Ранее Amazon использовала методику оценки под названием «нисходящее воздействие», которая измеряет ценность продукта на основе расходов пользователей в экосистеме после его покупки. Однако этот подход оказался ошибочным и мог завышать реальную прибыльность некоторых товаров.

Чтобы изменить ситуацию, Amazon анонсировала запуск генеративной версии Alexa с функциями искусственного интеллекта на основе подписки. Компания надеется, что пользователи будут готовы платить за более продвинутые функции и услуги. Однако эксперты в отрасли выражают скептицизм по поводу этой стратегии. С одной стороны, многие пользователи устали от подписок, а с другой — технологии генеративного ИИ все еще находятся на начальной стадии развития, что создает неопределенность вокруг их способности изменить рынок голосовых помощников.

Кроме того, Amazon сталкивается с серьезными проблемами конфиденциальности. В прошлом компания подвергалась критике за сохранение голосовых записей пользователей и мониторинг их аудиозаписей, что сильно подорвало доверие к бренду. Эти скандалы могут негативно сказаться на восприятии новой версии Alexa, даже если она будет обладать передовыми функциями.

В целом, ставка Amazon на генеративный искусственный интеллект для Alexa выглядит рискованной. Успех этой инициативы зависит не только от технологических достижений, но и от способности компании изменить отношение пользователей к голосовым помощникам. В условиях жесткой конкуренции и растущего недовольства потребителей, Amazon предстоит преодолеть множество барьеров, чтобы вернуть Alexa на путь прибыльности.