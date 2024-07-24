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Умный Smart #5: дебют самого большого электромобиля от Smart
28 августа состоится мировая премьера серийной версии Smart #5, которая обещает стать самым большим умным автомобилем в истории марки. Новый электромобиль сочетает в себе современные технологии и уникальный дизайн, привлекая внимание автолюбителей и экспертов.

Современные автомобили становятся не просто средством передвижения, но и высокотехнологичными устройствами, которые способны удивлять своим дизайном и функционалом. Бренд Smart, известный своими компактными моделями, сделал шаг к расширению своего модельного ряда, представив новый Smart #5.

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Согласно официальным данным, размеры нового Smart #5 составляют 4705x1920x1705 мм, а колесная база достигает 2900 мм. Эти параметры делают его самым крупным автомобилем в истории бренда, что подчеркивает переход компании к производству более вместительных и мощных моделей в эпоху электрификации.

Smart #5 будет доступен в четырех различных версиях, каждая из которых предлагает уникальные характеристики. Первая версия оснащена двигателем мощностью 250 кВт и литий-железо-фосфатным аккумулятором, с максимальной скоростью 200 км/ч и снаряженной массой 2250 кг. Вторая версия обладает двигателем мощностью 267 кВт и тройной литиевой батареей, с весом 2290/2325 кг и также максимальной скоростью 200 км/ч. Третья версия сочетает два двигателя мощностью 165 и 267 кВт, а последняя — сдвоенный двигатель мощностью 165/310 кВт, что позволяет развивать скорость до 210 км/ч.

Дизайн нового автомобиля в основном соответствует концептуальной модели, представленной на Пекинском автосалоне. Особое внимание уделено элементам интерьера, включая освещение, выполненное в стиле «звездного неба», что создает атмосферу «межзвездного путешествия». Экстерьер также получил уникальные черты, такие как фары, оформленные в стиле «капсулы времени».

Smart #5 будет доступен в различных комплектациях, включая заднеприводную и полноприводную версии, а также вариант BRABUS Performance. Среди дополнительных опций можно выделить незащищенные стекла, лидар, камеры и системы видеорегистрации, что подчеркивает акцент на безопасности и высоких технологиях.

Одной из самых интересных особенностей концепт-кара является наличие портативной HiFi-колонки и первого в отрасли полноцветного лазерного проектора. Эти элементы, однако, пока не подтверждены для серийной версии автомобиля. Также автомобиль будет предлагаться с кастомизированным оборудованием от бренда Heimplanet, что добавляет дополнительные возможности для пользователей.

#технологии #электромобили #smart #smart #5
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