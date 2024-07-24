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Reuters: Палестинские фракции ХАМАС и ФАТХ договорились сформировать правительство единства
Палестинские фракции, включая ХАМАС и ФАТХ, достигли соглашения о создании временного правительства национального единства во время переговоров в Пекине. Это событие знаменует собой важный шаг к преодолению многолетних разногласий между соперничающими группами.

Переговоры между палестинскими фракциями в Пекине стали знаковым событием в политической жизни региона. В условиях продолжающегося конфликта и международного давления, представители ХАМАС и ФАТХ смогли договориться о создании временного правительства национального единства. Это соглашение, подписанное 23 июля, может стать поворотным моментом в попытках наладить внутреннее единство палестинцев, которое было подорвано многолетними разногласиями.

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На переговорах в китайской столице, которые проходили с 21 по 23 июля, представители 14 палестинских фракций подписали Пекинскую декларацию. Это событие прошло на фоне усилий международных посредников, стремящихся достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Важным аспектом обсуждений стало то, как будет осуществляться управление регионом после окончания конфликта, начавшегося 7 октября.

Хусам Бадран, высокопоставленный представитель ХАМАС, подчеркнул, что создание правительства национального единства является ключевым пунктом Пекинской декларации. Он отметил, что это поможет предотвратить внешние вмешательства, которые могут угрожать интересам палестинского народа. Однако, несмотря на оптимизм, эксперты выражают сомнения относительно реальной реализации данного соглашения, учитывая предыдущие неудачи в примирении.

Ранее попытки Египта и других арабских стран не смогли разрешить 17-летний конфликт между ХАМАС и ФАТХ, что подчеркивает сложность политической ситуации. Важно отметить, что в настоящее время ХАМАС контролирует Газу, тогда как ФАТХ составляет основу Палестинской администрации, имеющей ограниченные полномочия на Западном берегу.

Соглашение о создании временного правительства не содержит конкретных сроков его формирования. В марте президент Палестины Махмуд Аббас назначил новое правительство, возглавляемое близким ему помощником Мохаммадом Мустафой, однако это не решило существующие проблемы. Специалисты по палестинским делам указывают на необходимость одобрения США и других западных стран для успешной реализации этого плана.

Китай, как организатор переговоров, продемонстрировал растущее влияние на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что основное достижение заключается в признании Организации освобождения Палестины (ООП) как единственного законного представителя палестинского народа. Он выразил надежду на скорое достижение палестинской независимости через внутреннее примирение.

Тем не менее, ХАМАС и Исламский джихад, не входящие в ООП, требуют, чтобы любое соглашение о единстве включало проведение выборов, что может стать камнем преткновения в будущем. Соперничество между фракциями сохраняется, и многие эксперты считают, что для достижения устойчивого мира необходимо более глубокое понимание между сторонами.

Переговоры в Пекине стали продолжением диалога, начатого в апреле, и открыли новые возможности для палестинских фракций. Однако реализация достигнутых соглашений будет зависеть от множества факторов, включая международную политику и внутренние разногласия. Важно отметить, что предыдущие попытки примирения не увенчались успехом, и многие остаются скептически настроенными относительно будущего этого нового правительства.

#китай #хамас #палестина #фатх #правительство единства
Источник: reuters.com
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