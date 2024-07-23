Компания General Atomics представила концепцию нового беспилотного летательного аппарата Gambit 5, предназначенного для использования на авианосцах. Этот проект может значительно изменить подход к морской авиации и привлечь интерес ВМС США и других стран.





В последние годы морская авиация претерпевает значительные изменения благодаря внедрению новых технологий. По мнению издания The War Zone одной из самых многообещающих разработок в этой области стало представление General Atomics беспилотного летательного аппарата Gambit 5. Этот дрон, способный работать с авианосцев, может стать ключевым элементом в будущих операциях на море, предлагая новые возможности для тактического применения.

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На Международном авиасалоне в Фарнборо компания General Atomics продемонстрировала новый концепт беспилотника Gambit 5, который может быть размещен на авианосцах класса Queen Elizabeth. Этот дрон представляет собой пятый член семейства Gambit и основан на модульной концепции «шасси», что позволяет ему адаптироваться под различные задачи.

Представители General Atomics отметили, что первоначально они рассматривали Gambit 5 как улучшенную версию Gambit 2, предназначенную для выполнения боевых задач. Важно понимать, что компания изначально разработала несколько основных предлагаемых подварианта Gambit, включая ISR и Gambits 1 и 2, ориентированные на борьбу с воздушными судами.

Однако в ходе разработки акцент сместился на более широкий спектр возможностей, включая разведку и наблюдение. Это открывает новые горизонты для использования дронов в военно-морских операциях.

Gambit 5 отличается от своих предшественников тем, что его конструкция учитывает специфические условия, в которых он будет использоваться. Авианосцы класса Queen Elizabeth в настоящее время сконфигурированы для работы с тактическими самолетами, но в будущем они могут быть адаптированы для запуска беспилотников с помощью катапульт и аэрофинишеров. Это требует создания более прочного шасси, способного выдерживать нагрузки, возникающие при взлете и посадке.

Основная идея Gambit заключается в универсальности. Этот дрон имеет модульное шасси, которое позволяет устанавливать на него различные типы планеров в зависимости от миссии. Это делает его идеальным кандидатом для быстрого реагирования на изменяющиеся требования военных операций. В компании также рассматривают возможность интеграции Gambit 5 с другими проектами, такими как Collaborative Combat Aircraft (CCA) ВВС США.

Разработка Gambit 5 находится на начальной стадии, и его концепция все еще формируется. Однако уже сейчас The War Zone утверждает, что этот беспилотник может стать важным элементом в расширении возможностей авианосцев. Британский флот планирует изменить конфигурацию своих авианосцев, чтобы интегрировать беспилотные технологии, что может повысить их оперативную гибкость и эффективность.

На выставке также были представлены рендеры, показывающие, как Gambit 5 будет выглядеть на палубе авианосца HMS Prince of Wales.

Эти изображения демонстрируют не только сам дрон, но и его взаимодействие с другими воздушными средствами, включая палубные беспилотники MQ-9B и истребители F-35B. Это подчеркивает важность создания комплексной системы, где различные типы летательных аппаратов могут эффективно работать вместе.

The War Zone пишет, что интерес к проекту Gambit 5 не ограничивается только Великобританией. ВМС США также могут рассмотреть возможность использования данного беспилотника, что открывает новые перспективы для международного сотрудничества в области морской авиации. Эксперты The War Zone отмечают, что адаптация дронов для работы с авианосцами может значительно изменить подход к ведению боевых действий на море, сделав его более эффективным и безопасным.