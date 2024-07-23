Компания БЕЛАЗ подписала соглашение о поставке трех водородных самосвалов-гибридов для опытной эксплуатации на Сахалине. Проект, запущенный в рамках «Архипелага-2024», направлен на развитие водородной энергетики и экологически чистого транспорта в регионе.

В условиях глобального перехода к устойчивым источникам энергии, компания БЕЛАЗ делает значительный шаг вперед, участвуя в амбициозном водородном проекте на Сахалине. Подписав соглашение с рядом партнеров, компания намерена внедрить водородные технологии в карьерный транспорт, что может стать основой для развития безуглеродного региона в России.

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Компания БЕЛАЗ, известная своими карьерными самосвалами, подписала важное соглашение с российскими партнерами, которое предполагает поставку трех 130-тонных самосвалов-гибридов, работающих на водороде. Это соглашение было официально оформлено во время торжественного запуска пилотного проекта, который прошел в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024» в Южно-Сахалинске.

Церемония подписания состоялась 17 июля и была приурочена к открытию первого в России водородного полигона. В этом проекте участвуют не только БЕЛАЗ, но и правительство Сахалинской области, АО «Русатом Оверсиз», АО «Новые производственные технологии» и Московский физико-технический институт (МФТИ). Стороны договорились о совместных исследованиях и разработке механизмов внедрения водородной техники в регионах.

Одной из ключевых целей проекта является превращение Сахалина в первый безуглеродный регион России. В рамках этой инициативы был открыт водородный полигон, где водород будет производиться методом электролиза с использованием солнечной и ветровой энергии. Это экотопливо планируется использовать не только для общественного и коммунального транспорта, но и для карьерной техники, задействованной в угледобыче.

Губернатор Сахалинской области, Валерий Лимаренко, отметил, что проект предоставит уникальный опыт в использовании тяжелой техники на водороде и поможет продвигать продукцию БЕЛАЗ на российском рынке. Он подчеркнул важность этого шага для науки и производства, который может открыть новые горизонты в области экотоплив.

Водородный проект, в который вовлечен БЕЛАЗ, имеет огромный потенциал для развития водородной энергетики, особенно в сегменте карьерного транспорта. Ректор МФТИ, Дмитрий Ливанов, добавил, что новые водородные самосвалы объединяют передовые технологии и научные разработки, что позволяет расширить использование водорода в различных транспортных областях, включая беспилотные системы.

В настоящее время водород рассматривается как одно из самых экологически чистых альтернативных топлив, получаемое с использованием возобновляемых источников энергии. Это решение может значительно сократить негативное воздействие на окружающую среду и расширить существующую базу энергоресурсов.

Осенью 2023 года БЕЛАЗ уже представил тестовый прототип самосвала с гибридной схемой работы, который сочетает водородные топливные элементы и аккумуляторные батареи. Это нововведение станет важным шагом к созданию более устойчивой и экологически чистой транспортной инфраструктуры на Сахалине и за его пределами.

Проект на Сахалине не только способствует развитию местной экономики, но и демонстрирует, как водородные технологии могут стать основой для будущих экологически чистых решений в других регионах России.