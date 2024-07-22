Производство нового российского электромобиля "Атом" планируется начать в июне 2025 года. Базовая цена автомобиля составит 3,1 миллиона рублей, а его характеристики обещают впечатляющую производительность.

Российский рынок электромобилей ожидает значительное пополнение с запуском нового автомобиля "Атом". Этот проект, который был анонсирован несколько лет назад, наконец-то обретает четкие сроки и ценовые ориентиры, что вызывает интерес у потенциальных покупателей и инвесторов.

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Согласно информации от Минэкономразвития, производство электромобиля "Атом" должно стартовать в июне 2025 года. Базовая версия автомобиля, предназначенная для такси, будет стоить от 3,1 миллиона рублей. Кроме того, для специализированной конфигурации, также предназначенной для такси, цена составит 3,3 миллиона рублей. Версия для каршеринга будет оценена в 3,2 миллиона рублей.

Все версии "Атома" будут иметь схожие характеристики: конфигурации для такси и каршеринга будут оснащены двигателем мощностью 149 лошадиных сил и ограничением скорости до 130 км/ч. В то же время, классическая версия будет иметь более мощный двигатель на 199 лошадиных сил и сможет развивать скорость до 170 км/ч.

Разработка электромобиля "Атом" была начата в 2021 году, и в ноябре 2022 года проект получил свое название. В мае 2023 года в Москве был представлен первый функциональный прототип, который способный проехать до 500 километров на одной зарядке и разгоняться до 100 км/ч всего за 8 секунд.

Генеральный директор компании "Кама", занимающейся разработкой "Атома", ранее сообщал, что ориентировочная стоимость электромобиля может варьироваться от 2,9 до 4 миллионов рублей, не учитывая возможные государственные субсидии. Это делает "Атом" конкурентоспособным вариантом на фоне растущего интереса к экологически чистым транспортным средствам в России.