Он станет модификацией Strix Point. Однако запуск этого чипа сталкивается с определенными трудностями.

Технологический мир всегда полон ожиданий и новостей от ведущих компаний. AMD вновь привлекает внимание к своим разработкам, а слухи о новом процессоре Bald Eagle Point поднимают вопросы о будущем компании и ее стратегии.

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Согласно информации от источника ThisEndsNow, AMD работает над процессором Bald Eagle Point, который должен стать обновленной версией Strix Point. Однако, по имеющимся данным, этот процессор пока не готов к запуску. Ожидается, что Bald Eagle Point будет выпущен в 2025 году, и его появление связано с необходимостью заполнить промежуток между существующими моделями и будущим чипом Medusa.

Интересно, что Bald Eagle Point будет использовать комбинацию архитектур Zen 5 и Zen 5c, а для основного дисплея предполагается применение архитектуры RDNA 3.5. Одним из ключевых улучшений станет добавление 16 МБ кэш-памяти системного уровня, что должно помочь устранить проблемы с пропускной способностью памяти, с которыми сталкивался Strix Point.

Тем не менее, задержки в разработке архитектуры RDNA 5 могут повлиять на сроки выхода Medusa, что делает Bald Eagle Point особенно важным для AMD в текущей ситуации. Этот процессор может стать промежуточным решением для пользователей, ожидающих более мощные технологии в будущем.