Ситуация с современными бомбардировщиками в США становится критической, что приводит к восстановлению списанных самолетов. Один из таких бомбардировщиков, известный как Rage, вернулся в строй после трехлетнего простоя на свалке.

Ситуация с военной авиацией в США обостряется, и, как сообщает The War Zone, нехватка современных бомбардировщиков приводит к неожиданным решениям. Бомбардировщики B-1B, находящиеся на закате своей карьеры, становятся объектом внимания американского издания, так как некоторые из них возвращаются в эксплуатацию после длительного хранения, что подчеркивает серьезные проблемы, имеющиеся в авиационном военном парке страны.

реклама

The War Zone стало известно, что один из бомбардировщиков B-1B Lancer, известный как Rage, вновь поднялся в воздух после трехлетнего простоя на кладбище самолетов. Этот случай стал возможен благодаря усилиям 309-й группы по обслуживанию и восстановлению аэрокосмической техники, расположенной на авиабазе Дэвис-Монтен в Тусоне, штат Аризона. На данный момент на свалке осталось всего два самолета B-1B, что подчеркивает критическую нехватку в этом классе военной техники.

Rage был одним из 17 бомбардировщиков, выведенных из эксплуатации в 2021 году в рамках программы оптимизации флота, целью которой было сокращение числа B-1B с 62 до 45 единиц. Это решение было принято для повышения общей готовности и снижения затрат на обслуживание, особенно в свете планируемой замены на более современные B-21 Stealth Raider. Однако, несмотря на эти меры, ситуация с готовностью флота B-1B остается проблемной.

The War Zone рассказал, что Rage находился в так называемом хранилище типа 2000, что означает, что он был обслужен для быстрого возвращения в строй в случае необходимости. Это хранилище предполагает, что самолет может быть подготовлен к полетам в кратчайшие сроки, хотя фактически на это может потребоваться несколько месяцев. По предположению издания The War Zone, данный бомбардировщик был восстановлен для замены другого B-1B, который разбился на авиабазе Эллсворт в Южной Дакоте в начале января.

В последние годы американский флот B-1B столкнулся со множеством инцидентов и общих проблем с готовностью боевые задачи. Например, в 2021 году возникли проблемы с фильтром форсажного топливного насоса, что привело к временной приостановке полетов всего флота. Это подчеркивает не только возраст самолетов, но и необходимость в их регулярном техническом обслуживании.

The War Zone подчеркивает, что это не первый случай, когда списанные B-1B возвращаются в эксплуатацию. В апреле этого года другой бомбардировщик, известный под именем Lancelot, также был восстановлен из хранилища типа 2000 и направлен на авиабазу Тинкер в Оклахоме. Это решение было принято в ответ на потерю другого самолета, который был выведен из строя из-за серьезного возгорания двигателя во время обслуживания.

По факту, возвращение старых бомбардировщиков в строй является ярким примером того, как нехватка современных военных самолетов заставляет США прибегать к восстановлению списанной техники.